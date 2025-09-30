Zahraničí

Moskva učí Peking, jak dobýt Tchaj-wan. Uniklý dokument odhaluje vojenské tajemství

Martin Sluka Martin Sluka
před 16 minutami
Uniklý osmdesátistránkový dokument, který zveřejnil deník The Washington Post, odhaluje rozsáhlou vojenskou spolupráci mezi Ruskem a Čínou. Materiály popisují prodej ruské výsadkářské techniky i výcvik čínských jednotek ruskými odborníky. Experti upozorňují, že to výrazně zvyšuje míru rizika v podobě čínského útoku na Tchaj-wan, který si Peking dlouhodobě nárokuje.
Ačkoli je čínská armáda považována za technologicky nadřazenou ruské, v oblasti vzdušných bojů a manévrů za Moskvou zaostává.
Ačkoli je čínská armáda považována za technologicky nadřazenou ruské, v oblasti vzdušných bojů a manévrů za Moskvou zaostává. | Foto: Reuters

Spolupráce mezi Moskvou a Pekingem se prohlubuje. Moskva je čím dál více závislá na čínském dovozu, který podporuje její sankcemi oslabený vojenský průmysl, zatímco Peking těží z bojištěm prověřených zkušeností svého partnera.

Ačkoli je čínská armáda považována za technologicky nadřazenou ruské, v oblasti vzdušných bojů a manévrů za Moskvou zaostává - právě tyto dovednosti si Rusko osvojilo při bojích na Ukrajině nebo v Sýrii.

Související

"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň

Čínský laser je vezen na nákladním voze. Ten ukrývá dieselový generátor elektřiny, obří baterii s řídící jednotkou, tvrdí propagandisté.
1:06

Osmdesátistránkový dokument, který získala hackerská skupina Black Moon a následně jej zveřejnil deník Washington Post, odhaluje, že Rusko v roce 2024 souhlasilo s prodejem 37 lehkých obojživelných vozidel BMD-4M, 11 samohybných protitankových kanónů Sprut-SDM1 a 11 výsadkových obrněných transportérů BTR-MDM čínskému letectvu.

Hodnota kontraktu činila před jejím uzavřením 584 milionů dolarů a zahrnovala také velitelská a pozorovací vozidla a speciální padákové systémy pro výsadky těžkých nákladů z vysokých nadmořských výšek.

Další uniklé materiály popisují výcvikové programy, v nichž ruští odborníci školí čínské výsadkáře v nasazení bojové techniky a používání pokročilých systémů velení. Výcvik probíhal nejprve v Rusku a později i v Číně.

Související

Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě krátí cestu ze dvou hodin na dvě minuty

Čína most

Britský think-tank Royal United Services Institute (RUSI), který dokumenty ověřil, upozornil, že výcvik a transfer zbraní rozšíří čínskému letectvu schopnosti vzdušných manévrů a poskytne útočné možnosti proti Tchaj-wanu, Filipínám a dalším ostrovním státům v regionu.

Studovali vylodění v Normandii

Rusko poskytuje Číně nejen technologii, ale také know-how, které je podle analytiků klíčové pro případnou invazi na Tchaj-wan - ostrovní zemi s 23 miliony obyvatel, kterou si Peking dlouhodobě nárokuje.

Si Ťin-pching, nejmocnější čínský vůdce od éry Mao Ce-tunga, opakovaně prohlašuje, že "podrobení Tchaj-wanu vládě Komunistické strany Číny je nezbytným krokem na cestě země k národnímu omlazení". Aby toho dosáhl, nařídil armádě urychlenou modernizaci a přípravu na válečné konflikty.

Systém protivzdušné obrany Patriot při vojenském cvičení na Tchaj-wanu.
Systém protivzdušné obrany Patriot při vojenském cvičení na Tchaj-wanu. | Foto: Reuters

Podle amerických zpravodajských služeb má být čínská armáda náležitě připravena na obsazení Tchaj-wanu nejpozději do roku 2027, přičemž experti upozorňují, že nemusí jít o konečný termín pro zahájení invaze.

Přestože Čína disponuje mnohem větší palebnou silou, totální převzetí ostrova by pro její armádu - která má poslední bojové zkušenosti z války ve Vietnamu (odehrála se mezi roky 1955 až 1975) - bylo složité a riskantní.

Právě letecké výsadky malých, dobře vybavených jednotek jsou podle expertů nezbytné pro úspěch v prvních hodinách konfliktu. "Studovali vylodění v Normandii (během 2. světové války) ze všech úhlů a dospěli k závěru, že bez výsadkářů by selhali," poznamenal pro Washington Post Lyle Goldstein, expert na vojenskou strategii Číny a Ruska.

Související

Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů

Rusové tvrdí, že pomocí rakety Iskander zasáhli v srpnu raketový systém Neptun
0:22

Tchaj-wan, čelící sílící čínské agresi a otazníků ohledně podpory administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, zvýšil vojenské výdaje a soustředí se na výcvik k odrážení potenciální invaze.

Letošní cvičení zahrnovalo nácvik likvidace čínského leteckého útoku na hlavní letiště Taoyuan, které čínští vojenští komentátoři považují za klíčové pro prolomení tchajwanské obrany.

Odhady Pentagonu z roku 2023, které unikly na veřejnost, odhalily, že tchajwanská protivzdušná obrana je nejzranitelnější vůči raketovým úderům. Ty by Číně na počátku konfliktu mohly zajistit vzdušnou převahu.

Mohutná vojenská přehlídka na náměstí Nebeského klidu v Pekingu | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Češka se plaví s Gretou do Gazy. "Prolomíme izraelskou blokádu, máme několik scénářů"

Češka se plaví s Gretou do Gazy. "Prolomíme izraelskou blokádu, máme několik scénářů"

"Volodymyr Z. dopaden." Zadrženého Ukrajince viní z útoku na Nord Stream

"Volodymyr Z. dopaden." Zadrženého Ukrajince viní z útoku na Nord Stream

"Zaminované" mosty i ekonomické trauma. Redaktor Aktuálně.cz o volbách v Moldavsku

"Zaminované" mosty i ekonomické trauma. Redaktor Aktuálně.cz o volbách v Moldavsku
13:18

Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry

Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry
3:26
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Čína Rusko Tchaj-wan armáda válka Přehled zpráv

Právě se děje

před 16 minutami
Moskva učí Peking, jak dobýt Tchaj-wan. Uniklý dokument odhaluje vojenské tajemství

Moskva učí Peking, jak dobýt Tchaj-wan. Uniklý dokument odhaluje vojenské tajemství

Uniklé materiály popisují ruský výcvik a dodávky zbraní pro čínské výsadkáře, jejichž nasazení může rozhodnout o úspěchu útoku na Tchaj-wan.
před 34 minutami
Prsa mi nenarostla hnojením, rýpla si elitní tenistka. Na okruh se vrací po plastice

Prsa mi nenarostla hnojením, rýpla si elitní tenistka. Na okruh se vrací po plastice

Francouzská tenistka Océane Dodinová se vrací na okruh poté, co podstoupila plastiku prsou.
před 55 minutami
Na český souboj nedojde. V Pekingu končí Bouzková i obhájkyně Muchová

Na český souboj nedojde. V Pekingu končí Bouzková i obhájkyně Muchová

Karolína Muchová loňskou finálovou účast na tenisovém turnaji v Pekingu neobhájí.
před 1 hodinou
Proč jsem neoblíbený? divil se Babiš v Praze. Vedle podpory opět slyšel i nadávky
4:49

Proč jsem neoblíbený? divil se Babiš v Praze. Vedle podpory opět slyšel i nadávky

Nevím, proč bych já nemohl chodit do kostela, oponoval Andrej Babiš věřící ženě, která mu vyčítala, že v kostele mluvil o své víře do kamery.
Aktualizováno před 1 hodinou
Generál je po útoku nožem pořád v nemocnici. Víme, kdo útočil, nejasnosti trvají

Generál je po útoku nožem pořád v nemocnici. Víme, kdo útočil, nejasnosti trvají

Deník Aktuálně.cz přichází s dalšími potvrzenými detaily, které dokreslují, jak k citlivému incidentu v pátek 26. září nad ránem došlo.
před 1 hodinou
Putinův vězeň. Francouzský cyklista měl cíl na dosah, ale Rusové ho zatkli

Putinův vězeň. Francouzský cyklista měl cíl na dosah, ale Rusové ho zatkli

Okresní soud v Přímořském kraji na ruském Dálném východě prodloužil do 3. listopadu vazbu francouzskému cyklistovi Sofianovi Sehilimu.
před 1 hodinou
Češka se plaví s Gretou do Gazy. "Prolomíme izraelskou blokádu, máme několik scénářů"

Češka se plaví s Gretou do Gazy. "Prolomíme izraelskou blokádu, máme několik scénářů"

Chceme dopravit do Gazy humanitární pomoc a prolomit blokádu, aby se státy už nemohly vymlouvat, že se tam nemohou dostat, říká česká aktivistka.
Další zprávy