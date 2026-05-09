VIDEO: Bez pozemní techniky. Moskva si skromnější přehlídkou připomíná konec 2. světové války

V Moskvě začala vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomíná 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlou vojenskou přehlídku. Letos však Moskva avizovala, že akce bude bez pozemní vojenské techniky.
Dnešní přehlídka začala krátce po 10:00 moskevského času (9:00 SELČ), kdy formace vojáků nesla ruskou vlajku, popsala agentura AFP. Na záběrech vysílaných ruskou státní agenturou RIA Novosti byl vidět na tribuně na Rudém náměstí ruský prezident Vladimir Putin s několika světovými státníky, včetně běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, který je jedním z nejbližších spojenců Moskvy.
Na letošní vojenské přehlídce v Moskvě, kterou Kreml obvykle využívá jako ukázku ruské vojenské síly a zdroj vlastenecké hrdosti, není podle dřívějších informací ruského ministerstva obrany k vidění kolona vojenské techniky "kvůli operační situaci". Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a "hrozbou" z Ukrajiny.
Rusko už pátým rokem vede válku proti sousední zemi a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. V pondělí Moskva oznámila na pátek a dnešek příměří v bojích a v případě narušení svých oslav pohrozila masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu. Obě strany se poté vinily z porušování jednostranných příměří. V pátek ale americký prezident Donald Trump oznámil klid zbraní platící od dneška do pondělí a toto příměří potvrdily Kyjev i Moskva.
Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle než sovětský boj ve druhé světové válce, píše The Moscow Times. Rusko pro sovětský boj proti nacistickému Německu používá termín Velká vlastenecká válka. Ta označuje část druhé světové války, která začala v červnu 1941 napadením Sovětského svazu Německem. Do té doby byly obě země fakticky spojenci na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov. Válečné vítězství se v Rusku slaví o den později než v Evropě, protože v době podpisu německé kapitulace bylo v Berlíně 23 hodin večer, ale v Moskvě už byla hodina po půlnoci.
