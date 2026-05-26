26. 5. Filip
Zahraničí

Moskva si předvolala českého diplomata. Obdržel důrazný protest proti zatčení duchovního

ČTK

Český diplomat v Moskvě v úterý přijel na ruské ministerstvo zahraničí kvůli zadržení metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona v Česku. Zástupci velvyslance Janu Ondřejkovi, který v budově strávil deset minut, byl předán důrazný protest proti zadržení ruského duchovního, napsala ruská státní agentura TASS.

Foto: Wikimedia Commons
Krok českých úřadů označila ruská diplomacie za neopodstatněný a požaduje Ilarionovo okamžité propuštění.

Někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v neděli večer v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to v pondělí Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů.

„Bylo zdůrazněno, že ruská strana naléhavě požaduje bezpodmínečné a okamžité propuštění metropolity Ilariona, jakož i ukončení pronásledování představitelů ruské pravoslavné církve v Česku,“ citoval TASS z prohlášení ruského ministerstva zahraničních věcí.

Obvinění z přechovávání omamných látek označila ruská diplomacie za „absurdní“ a „neopodstatněná“. Způsob zatčení Ilariona podle ní svědčí o „plánovaném a provokativním charakteru“ akce české policie.

Předvolání zástupce českého velvyslanectví v Moskvě avizovala v pondělí mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Rusko podle ní považuje zatčení Ilariona za úmyslnou provokaci s cílem zdiskreditovat samotného metropolitu a jeho prostřednictvím i obecně pravoslaví, které v České republice čelí v poslední době útokům.

Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 klíčovou funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku a v roce 2024 se přesunul do Karlových Varů. Stalo se tak po zveřejnění obvinění ze sexuálního obtěžování a odhaleních o prelátově životě v luxusu.

Stávka v Agentuře pro sociální začleňování

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku kvůli reorganizacím

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat, sdělila Charlota Dědková z agentury.

Dominik Feri, bývalý poslanec, politik, odsouzený

Žalobce navrhl vyhovět žádosti Feriho o podmíněné propuštění z vězení

Státní zástupce Ondřej Langr v úterý u Okresního soudu v Teplicích navrhl vyhovět žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění vězení. Splněny k tomu byly všechny tři podmínky. Stejný názor vyjádřila obhájkyně Feriho. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění, lze předpokládat polepšení a to že povede řádný život.

Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

