Moskva schválila stavbu nejvyššího mrakodrapu města, bude měřit 404 metrů

před 43 minutami

Přestavitelé Moskvy schválili výstavbu mrakodrapu vysokého 404 metrů, který se stane nejvyšší budovou ruské metropole. Architektonický návrh by měl být dokončen do listopadu a výstavba začít v roce 2019. V e-mailovém interview se serverem CNN to uvedl architekt Sergej Skuratov ze studia Sergey Skuratov Architects. Stavba v obchodní čtvrti, která má být otevřena v roce 2024, převýší stávající nejvyšší, 373 metrů vysokou budovu. Sestávat bude ze dvou částí, z nižší 12podlažní stavby široké pouhých 32 metrů, kde budou obchodní a kancelářské prostory, a z vesměs obytného mrakodrapu se 104 podlažími. Ve výšce 399 metrů bude vyhlídka a na vrcholu heliport.