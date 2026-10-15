Moskva má scénáře války s Evropou na dalších 20 let. Ukrajinci popsali jejich detaily

Rusko vypracovalo scénáře možného vojenského střetu s Evropou na dalších téměř 20 let. Jak varuje ukrajinská zahraniční rozvědka, šest z nich cílí na severní Evropu, další počítají s Polskem i Pobaltím.
„Hlavním cílem Ruska v Evropě je nyní oslabit podporu Ukrajiny a zároveň minimalizovat vlastní rizika. Moskva k tomu má k dispozici mnohem účinnější nástroje než přímou invazi,“ uvádí ukrajinská zahraniční rozvědka (SZRU) ve své úterní zprávě.
Mezi tyto nástroje patří sabotáže, kybernetické útoky, dezinformace, ovlivňovací operace, průniky dronů a špionáž. V Evropě dnes podle zprávy působí téměř 400 příslušníků ruských tajných služeb, jejichž prostřednictvím Moskva testuje, kam až může zajít, aniž by vyvolala společnou reakci NATO.
Scénáře útoku na Evropu
Představa, že by se Moskva vzdala možnosti přímého vojenského konfliktu s Evropou, je však podle ukrajinské rozvědky mylná. Rusko jej naopak považuje za jeden z možných scénářů do roku 2045.
Šest z těchto scénářů se týká severní Evropy, zatímco další počítají s Polskem a pobaltskými státy. Právě Estonsko, Lotyšsko a Litva vyhodnocuje Ruská federace jako nejzranitelnější článek evropské bezpečnosti.
Už dříve na nejpravděpodobnější místa ruského útoku upozornil také americký think-tank Atlantic Council. Ten mezi ně ve své analýze zařadil norské souostroví Špicberky, finské Alandy, švédský ostrov Gotland, východní Estonsko a pokus o vytvoření pozemního koridoru do ruské exklávy Kaliningrad.
Případný konflikt by se přitom podle rozvědky nemusel soustředit na vojenskou porážku NATO. Moskva by se mohla pokusit vyvolat regionální krizi na východním křídle aliance ve snaze dostat její členské země pod tlak.
Cílem by bylo ukázat, že NATO nedokáže dostatečně rychle zasáhnout ani společně bránit své členy. Takový postup by mohl zpochybnit důvěryhodnost aliance, aniž by Rusko muselo zahájit rozsáhlou válku.
Kreml potřebuje vnějšího nepřítele
Ukrajinští zpravodajci dodávají, že Moskva při přípravě své politiky vůči Evropě bere v úvahu také nálady vlastní společnosti.
Podle průzkumu Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) považují Rusové za hlavní nepřátelské země Velkou Británii, Francii, Německo, Polsko, Finsko a pobaltské státy.
61 procent dotázaných pak věří, že nastal čas na zahájení mírových jednání. 59 procent však zároveň zastává názor, že v případě neúspěchu rozhovorů by mělo Rusko své agresivní kroky vystupňovat.
„Putinův režim ze své podstaty potřebuje vnějšího nepřítele, aby mohl ospravedlňovat vlastní politiku, mobilizovat společnost a udržovat nad ní kontrolu,“ píše SZRU.
Zpravodajská služba dochází k závěru, že ruská hrozba pro Evropu dnes zdaleka nekončí u možnosti přímého vojenského útoku. Moskva se podle ní připravuje na dlouhodobou konfrontaci, ve které jsou její cíle na Ukrajině úzce propojeny s širší snahou oslabit Evropu.
Evropa by proto podle SZRU neměla vnímat Ukrajinu jen jako okrajovou součást své bezpečnosti, ale jako nepostradatelnou obrannou linii celého kontinentu. Základním principem je podle ní to, že bezpečnost Ukrajiny a bezpečnost Evropy jsou neoddělitelné.
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