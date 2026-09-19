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Moskevský systém on-line hlasování čelí masivnímu útoku, funguje ovšem dál

ČTK
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Systém on-line hlasování v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem, situace je ale pod kontrolou. V sobotu to podle agentury TASS oznámila šéfka ruské volební komise Ella Pamfilovová. Ta neupřesnila, kdo za útokem stojí.

Russian President Putin votes online in the parliamentary election in Moscow
Vladimir Putin volí v parlamentních volbách, 18. září 2026, v Moskvě. Foto: Reuters – Vyacheslav Prokofiev
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„Moskevský systém čelil neustále po celou noc velmi silnému útoku,“ řekla Pamfilovová. Poznamenala, že tato snaha nadále pokračuje a že útok je mimořádný svým rozsahem.

Specialistům se podle Pamfilovové daří útoky odrážet, takže elektronické hlasování v Moskvě pokračuje normálně.

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Svůj hlas on-line odevzdal i ruský prezident Vladimir Putin. Televize CNN ke zveřejněným záběrům hlasujícího Putina za počítačem uvedla, že šéf Kremlu po úspěšném odevzdání hlasu reagoval nadšeně.

V Rusku se od pátku do neděle konají volby do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Jsou to první takové volby od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Hlasování se koná i na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.

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