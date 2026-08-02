Moskevský starosta označil sobotní útok v restauraci za teroristický čin

Moskevský starosta Sergej Sobjanin označil sobotní bombový útok na restauraci v ruské metropoli za teroristický čin. Kdo za ním stojí, však neuvedl. Výbuch, k němuž došlo v sobotu večer v luxusní italské restauraci Balzi Rossi v centru Moskvy, si vyžádal tři životy, včetně ženy, která bombu na místo přinesla, uvedla ruská státní média s odvoláním na úřady. Dalších nejméně 21 lidí je zraněno.
"Včera došlo v Moskvě k brutálnímu teroristickému činu, který si vyžádal lidské životy. Oběti jsou v současné době v moskevských nemocnicích, kde se jim dostává veškeré potřebné péče," napsal Sobjanin na platformě Telegram. "Okolnosti incidentu vyšetřují orgány činné v trestním řízení. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodinám a přátelům obětí," dodal starosta.
Na webových stránkách restaurace bylo uvedeno, že podnik byl v den útoku uzavřen z důvodu soukromé akce. Podle ruských médií se žena pokusila na tuto akci propašovat výbušné zařízení, v čemž jí zabránil člen ochranky. Bomba následně explodovala a zabila jak ženu, tak ostrahu.
Ruské úřady dnes doposud neoznámily žádné další podrobnosti nebo zjištění o útoku. Agentura DPA s odvoláním na některé příspěvky na sociálních sítích v sobotu napsala, že v restauraci na Kudrinském náměstí se konala buď svatba, nebo oslava narozenin generála ruských ozbrojených sil.
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