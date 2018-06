Moskevský soud o rok prodloužil podmínku opozičníka Navalného

před 2 hodinami

Soud v Moskvě o rok prodloužil zkušební dobu opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému, odsouzenému loni k podmíněnému trestu za zpronevěru údajně spáchanou v kirovském podniku Kirovles. Vyhověl návrhu vězeňské správy, která poukázala na to, že Navalnyj opakovaně porušil podmínky rozsudku a byl odsouzen za organizování protestů. Oblastní soud v Kirově loni odsoudil Navalného k podmínečnému trestu pěti let odnětí svobody. Ignoroval přitom verdikt Evropského soudu pro lidská práva, který předtím uznal za oprávněnou Navalného stížnost na to, že mu nebylo zajištěno spravedlivé soudní řízení. Moskevský soud mu rovněž nařídil, aby se čtyřikrát do měsíce hlásil orgánům vězeňské správy.