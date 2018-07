Grafika: Pijeme z PET lahví, které přežijí i naše pravnuky. Přečtěte si vše o plastech v mořích

Zdroj: Plastic Pollution in the World’s Oceans, Marcus Eriksen, University of Connecticut

Jak se plastový odpad dostane do moře?×

Do moře se plastový odpad může dostat ve velkém třeba během přírodní katastrofy. Studie, která vyšla letos v časopisu Scientific Reports, odhaduje, že například zemětřesení v Japonsku v roce 2011 má na svědomí až 20 procent veškerého plastu, který se za poslední dobu v oceánech nashromáždil.

Řeky, kterými se dostává do moře nejvíce plastů

Podle loňské studie německých vědců ale 90 procent plastů do moří přitéká z deseti velkých řek. Osm z nich je v Asii a dvě - Nil a Niger - v Africe. Jsou to řeky protékající nejhustěji osídlenými oblastmi.

ostatní řeky Hmotnost plastů100 000 tun Celkem tun v oceánech Amur Jang-c’-ťiang Žlutá řeka Chaj-che Jang-c’-ťiang Indus Nil Perlová řeka Ganga Niger Mekong

Graf: Amanda Montañez; Source: “Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea,” by Christian Schmidt et al., in Environmental Science & Technology, Vol. 51, No. 21; November 7, 2017

Tři čtvrtiny plastu pocházejícího od pětice největších znečišťovatelů (Čína, Indonésie, Filipíny, Thajsko a Vietnam) jsou odpad, který lidé jen tak pohodí ven. Zbytek tvoří odpad z nelegálních skládek nebo z těch, které jsou příliš blízko pobřeží a řek. Zhruba dvě miliardy lidí na světě žijí v místech, kde nefunguje svoz odpadu.