Nenávidí Ameriku, ale využili americkou umělou inteligenci. Jemenští Húsíové zneužili umělou inteligenci Claude pro tvorbu kódu pro naváděcí systém raket. Systém od společnosti Anthropic tak pro tyto spojence Íránu konfiguroval autopilota, simuloval let a sestavoval firmware.
Společnost Anthropic tento týden přiznala, že kdosi v severním Jemenu použil její systém umělé inteligence k provozování tří programů na výrobu naváděných raket, balistických a hypersonických střel.
Firemní bezpečnostní systémy sice zablokovaly „mnohé z požadavků militantů, ale ne všechny“, připouští zpráva. Húsíové použili „různé taktiky k obcházení našich pojistek, včetně skrývání svých cílů, pro které byl software určen, a svou práci rozdělili do více konverzací, takže žádná samostatná konverzace neodhalila jejich plný záměr,“ uvádí report.
Jemenci ve vývoji zbraní neuspěli, uvádí zpráva, otestovali však naváděnou raketu. Ta selhala a „během několika hodin se aktéři vrátili ke Claudovi, aby zjistili, proč,“ dodává zpráva.
Anthropic ve své zprávě rovněž uvedla, že se vědci pokusili použít Clauda i k výzkumu biologických zbraní. Osoby napojené na Írán se také snažily použít AI k zaměřování lodí amerického námořnictva v regionu a tajná služba v Mali použila Clauda k pokusu o vybudování domácího sledovacího programu.
Jemenští Húsíové (oficiálně Ansár Alláh) jsou šíitské povstalecké hnutí ze severního Jemenu podporované Íránem, které od roku 2014 ovládá hlavní město Saná i další klíčové části země. Pro Blízký východ i svět představují zásadní bezpečnostní hrozbu. Díky své poloze jsou schopni narušovat globální námořní obchod a energetické trhy útoky na lodě v Rudém moři a na saúdské ropovody a těžní zařízení.
Při bleskové ofenzívě začátkem září Húsíové obsadili prakticky celé pobřeží Rudého moře a obnovili masivní dronové a raketové útoky na saúdskou ropnou infrastrukturu na východě a jihu království. To vyvolalo okamžitý skokový nárůst cen ropy na světových trzích. Kvůli válce USA s Íránem je totiž Saúdská Arábie odkázaná na transport ropy právě Rudým mořem, které nyní kontrolují Húsíové.
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