Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil

Moldavský premiér Alexandru Munteanu dnes překvapivě oznámil rezignaci, v čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl.
"Dnes končí mé funkční období jako premiéra," napsal Munteanu na sociální síti X. "Zodpovědnost za výkon funkce premiéra jsem přijal s hlubokým smyslem pro povinnost a pevným přesvědčením, že mohu pomoci k dosažení pozitivní změny. V okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že už nemohu vykonávat mandát v souladu se svými zásadami a přesvědčením, jsem se rozhodl odstoupit," dodal.
Den před premiérovým oznámením demise několik telegramových kanálů informovalo, že Munteanu se ve čtvrtek setkal s prezidentkou Maiou Sanduovou a s představiteli vládnoucí Strany akce a solidarity (PAS), během níž je informoval o svém úmyslu rezignovat, napsal server Moldovalive. Připomněl, že Munteanu byl jmenován premiérem loni 1. listopadu po parlamentních volbách, v nichž PAS získala většinu v zákonodárném sboru.
Prezidentka Sanduová a její strana usiluje o to, aby Moldavsko do roku 2030 vstoupilo do Evropské unie.
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