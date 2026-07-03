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Zahraničí

Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil

ČTK

Moldavský premiér Alexandru Munteanu dnes překvapivě oznámil rezignaci, v čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl.

Moldavsko, volby, EU, Rusko, Dodon, Sandu
Ilustrační fotoFoto: Reuters
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"Dnes končí mé funkční období jako premiéra," napsal Munteanu na sociální síti X. "Zodpovědnost za výkon funkce premiéra jsem přijal s hlubokým smyslem pro povinnost a pevným přesvědčením, že mohu pomoci k dosažení pozitivní změny. V okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že už nemohu vykonávat mandát v souladu se svými zásadami a přesvědčením, jsem se rozhodl odstoupit," dodal.

Den před premiérovým oznámením demise několik telegramových kanálů informovalo, že Munteanu se ve čtvrtek setkal s prezidentkou Maiou Sanduovou a s představiteli vládnoucí Strany akce a solidarity (PAS), během níž je informoval o svém úmyslu rezignovat, napsal server Moldovalive. Připomněl, že Munteanu byl jmenován premiérem loni 1. listopadu po parlamentních volbách, v nichž PAS získala většinu v zákonodárném sboru.

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