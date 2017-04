"Moje instituce má pistoli u hlavy," říká rektor Sorosovy univerzity a žádá o pomoc Evropskou unii

před 4 minutami

Rektor Středoevropské univerzity (CEU) Michael Ignatieff požádal o pomoc Evropskou unii. V projevu v Evropském parlamentu připomněl, že od roku 1945 žádná členská země neuzavřela svobodnou vysokou školu. "Moje instituce má pistoli u hlavy," řekl. V Evropském parlamentu vystoupí tento týden také maďarský premiér Viktor Orbán, který stojí za novým zákonem, jenž existenci univerzity ohrožuje.

Brusel - Rektor Středoevropské univerzity (CEU) Michael Ignatieff v úterý v Bruselu vyzval Evropskou unii, aby podpořila boj proti novému maďarskému zákonu, jehož cílem je podle něj uzavření školy. Univerzita, kterou počátkem 90. let minulého století založil americký filantrop maďarského původu George Soros, je trnem v oku maďarské vládě premiéra Viktora Orbána. Nová norma, která se stala terčem mezinárodní kritiky, ukládá zahraničním vysokým školám působícím v Maďarsku nové podmínky, které CEU nyní nesplňuje.

"Moje instituce má pistoli u hlavy," řekl Ignatieff europoslancům, akademikům a novinářům v bruselském sídle Evropského parlamentu, před jehož poslanci má ve středu vystoupit také Orbán.

Nový maďarský zákon o vysokých školách byl schválen tento měsíc a platit má od října. Podle Ignatieffa by to mohlo znamenat, že univerzita nebude moci od 1. ledna příštího roku přijímat nové studenty.

"To by bylo v Evropě poprvé od roku 1945, co by některý z členských států Evropské unie usiloval o uzavření svobodné univerzity," prohlásil rektor v přítomnosti zástupců pěti největších frakcí Evropského parlamentu.

Orbán tvrdí, že CEU "podvádí", protože vydává diplomy uznávané v Maďarsku i v USA, což je nespravedlivá výhoda oproti jiným univerzitám v Maďarsku. Premiér ale popírá, že by chtěl Středoevropskou univerzitu zavřít.

CEU je akreditována ve Spojených státech, kde ale nemá kampus. Jedním z požadavků nového maďarského zákona přitom je, aby zahraniční univerzity působící v Maďarsku měly univerzitní areál i v zemi původu.

Ignatieff tvrdí, že zhruba 30 amerických univerzit působících ve světe - mimo jiné v Káhiře, Bejrútu či Střední Asii - nemá kampus v samotných Spojených státech.

Spor o univerzitu je součástí kampaně maďarské vlády proti Sorosovi. Nevládní organizace založené miliardářem kritizují například maďarskou protiimigrační politiku. Soros se tento týden setká s představiteli Evropské unie včetně předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera.

