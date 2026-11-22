Na ruské lodi kotvící na námoří základně v libyjském Benghází nastala exploze, uvedla vláda působící ve východní části Libye. Šlo zřejmě o dronový útok. Ruské úřady se k incidentu nevyjádřily a k odpovědnosti za něj se zatím nikdo nepřihlásil.
Vláda podle agentury Reuters informovala, že plavidlo mířící zpátky do Ruska zastavilo v Benghází kvůli doplnění paliva a zásob v rámci dohod o námořní spolupráci mezi oběma zeměmi.
Dva zdroje z lékařského prostředí uvedly, že nejsou hlášena žádná úmrtí, blíže neurčený počet lidí však utrpěl zranění.
Vláda působící na východě Libye oznámila, že přístav v Benghází je mimo ohrožení a jakmile se požár na lodi podaří dostat pod kontrolu, vrátí se k běžnému provozu. Zřejmý útok odsoudila jako porušení libyjské suverenity a ohrožení bezpečnosti námořní plavby. Dodala, že podnikne právní a diplomatické kroky proti tomu, kdo by byl za tento čin odpovědný.
Telegramový kanál RBK-Ukrajina s odvoláním na blíže neurčená média uvádí, že zasažena byla korveta Merkurij. Incident prý potvrdilo několik zdrojů a satelitní snímky. Zatím není jasné, zda se loď potopila nebo vyhořela. Korveta podle RBK-Ukrajina patří k ruské Černomořské flotile, ale během ruské války proti Ukrajině vyplouvá na operace ze základen Severní flotily.
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