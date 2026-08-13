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Zahraničí

Mohutná exploze otřásla muniční továrnou v Itálii. Výbuch byl slyšet kilometry daleko

Zahraničí,ČTK

Silná exploze ve čtvrtek otřásla muniční továrnou v italském Colleferro asi 45 kilometrů jihovýchodně od Říma. Výbuch byl podle místních médií slyšet několik kilometrů daleko.

Televizní záběry ukázaly mohutný sloup kouře stoupající nad průmyslovým areálem, zatímco na místě zasahovaly záchranné složky.
Televizní záběry ukázaly mohutný sloup kouře stoupající nad průmyslovým areálem, zatímco na místě zasahovaly záchranné složky. Foto: X/Visegrad24
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Hasiči a policisté byli v areálu už před explozí, protože tam zasahovali u požáru. Podle prvních informací agentury Reuters k výbuchu došlo v oddělení, kde se lisuje střelný prach. Úřady zjišťují, zda jsou nějaké oběti, zatím žádné neoznámily. Jasná není ani přesná příčina výbuchu.

„Situace je pod kontrolou,“ řekl novinářům podle Reuters starosta Colleferra Giulio Calamita a dodal, že čeká na potvrzení, že nedošlo k žádným obětem ani zraněním.

K požáru a explozi došlo v areálu bývalé továrny Simmel Difesa, který nyní provozuje společnost KNDS Ammo Italy, součást francouzsko-německé zbrojní skupiny KNDS.

KNDS Ammo vyrábí munici středních a velkých ráží pro pozemní a námořní obranné systémy. Společnost vyrábí také tuhá paliva pro nosné rakety používané v letectví a kosmonautice.

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Firma patří mezi dodavatele v rámci rámcových smluv Evropské obranné agentury na dodávky dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů, které byly uzavřeny v roce 2023.

Televizní záběry ukázaly mohutný sloup kouře stoupající nad průmyslovým areálem, zatímco na místě zasahovaly záchranné složky. Další podrobnosti o explozi ani jejích následcích zatím nejsou k dispozici.

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