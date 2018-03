Mohu uzavřít nejlepší dohodu na světě, řekl Trump o schůzce s Kimem. Připustil ale i možný neúspěch

před 2 hodinami

Přesné datum setkání Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem Bílý dům zatím nezveřejnil.

Washington - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyjádřil přesvědčení, že vrcholná schůzka, kterou má mít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem do konce května, bude mimořádně úspěšná. Připustil ovšem zároveň, že také může skončit neúspěchem. Dodal, že se KLDR zavázala neuskutečnit do té doby žádnou další raketovou zkoušku.

"Myslím se, že co se týče Severní Koreje, proběhne to velmi dobře. Myslím, že dosáhneme obrovského úspěchu, že to bude něco velmi přínosného. Máme obrovskou podporu," řekl prezident před cestou do Pensylvánie, kam letěl vrtulníkem.

"Může se stát, že rychle odejdu, nebo se posadit a uzavřít nejlepší dohodu na světě," řekl později na politickém shromáždění v Pensylvánii Trump, podle kterého KLDR chce uzavřít mír. "Myslím, že je načase," upozornil.

Trump je v Pensylvánii, protože v úterý se tam konají doplňovací volby do Sněmovny reprezentantů. Pokud by místo získali demokraté, byla by to ve sněmovně první ztráta pro republikány od nástupu Trumpa do Bílého domu.