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Zahraničí

Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu

ČTK
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Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.

Ovce
Vedoucí projektu Timothee Steiner uvedl, že jeho tým chtěl prozkoumat biologicky rozložitelnou alternativu a zároveň najít využití pro švýcarskou vlnu, z níž se každoročně 40 až 70 procent vyhazuje. (Ilustrační foto)Foto: iStock
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Už celé roky se v létě pokládají na plochy ledu a sněhu syntetické plachty, aby odrážely sluneční světlo a snížily absorpci tepla. Tento krok se snaží mírnit dopady globálního oteplování, kvůli němuž tají ledové příkrovy, které po tisíciletí utvářely vysokohorskou alpskou krajinu.

Tyto plachty jsou však obvykle vyrobeny z plastů a mohou uvolňovat znečišťující mikrovlákna. Projekt nazvaný Keep It Wool, vedený environmentální organizací Summit Foundation a Univerzitou v Lausanne, místo toho využívá vlnu ke zpomalení tání ledovce Tsanfleuron v západním Švýcarsku.

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Letní rekordní vedra roztavila sníh na ledovcích o několik týdnů dříve než obvykle, což téměř nevyhnutelně vedlo k dalšímu úbytku ledu, který je považován za příčinu zhoršování sesuvů hornin, jako byl ten, který v roce 2025 zpustošil vesnici Blatten - a který minulý týden vyvolal katastrofální bleskovou povodeň v Himálajích.

Vedoucí projektu Timothee Steiner uvedl, že jeho tým chtěl prozkoumat biologicky rozložitelnou alternativu a zároveň najít využití pro švýcarskou vlnu, z níž se každoročně 40 až 70 procent vyhazuje.

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S tímto nápadem přišli čtyři studenti magisterského studia a pustili se do jeho testování. V červnu byly na ploše 200 metrů čtverečních na ledovci Tsanfleuron rozloženy dva prototypy vlněných přikrývek vyrobených švýcarskou firmou Fisolan. Během celého léta vědci porovnávali jejich účinnost s účinností běžných geotextilních plachet.

První výsledky předčily očekávání. Steiner uvedl, že měření prováděná každé dva týdny ukázala, že vlněné přikrývky omezovaly tání stejně účinně jako ty syntetické.

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Niklaus Saegesser ze společnosti Fisolan řekl, že ho překvapila odolnost tohoto materiálu. „Myslel jsem, že nebude dostatečně stabilní,“ uvedl.

Také student Elliot Gaffiot potvrdil, že ani členové týmu si nebyli jistí, co mohou očekávat. „Teď máme výsledek, který jsme viděli na vlastní oči a můžeme si ho dokonce i osahat. Fungovalo to neuvěřitelně dobře,“ řekl Gaffiot.

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Stoupenci tohoto projektu však zdůrazňují, že vlněné přikrývky nejsou řešením globálního oteplování. Ochrannými plachtami je pokryto pouze asi 0,02 procenta povrchu švýcarských ledovců a vědci tvrdí, že jediným smysluplným dlouhodobým způsobem, jak zpomalit úbytek ledu, zůstává snižování emisí skleníkových plynů, které vznikají převážně při spalování fosilních paliv.

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