Německý ústavní soud zamítl žádost strany Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW) o přepočet hlasů z loňských předčasných parlamentních voleb. Strana se do Spolkového sněmu nedostala jen těsně, chybělo jí zhruba 9500 hlasů. Pokud by soud žádosti vyhověl a chybějící hlasy se přece jen našly, hrozil by v krajním případě konec vlády kancléře Friedricha Merze.
BSW prosazuje krajně levicovou hospodářskou a sociální politiku, omezení migrace či sblížení s Ruskem. Do loňských voleb šla ještě jako Spojenectví Sahry Wagenknechtové, jméno své zakladatelky a hlavní tváře vypustila z názvu na konci září.
V loňských volbách do Spolkového sněmu získala BSW 4,981 procenta hlasů. Těsně tak nepřekonala pětiprocentní hranici. V zemi s 60 miliony oprávněných voličů straně chybělo 9529 hlasů. BSW tvrdí, že sčítání provázely chyby a že by po novém přepočítání pětiprocentní hranici překročila.
Přepočítání hlasů už loni v prosinci odmítli poslanci Spolkového sněmu, nyní žádost jako nepřípustnou odmítl rovněž ústavní soud. Podle něj stěžovatelé nepředložili „dostatečně konkrétní skutečnost, ze které by vyplývalo, v čem by měla spočívat volební chyba s dopadem na rozdělení mandátů“.
Zakladatelka BSW Sahra Wagenknechtová ve středu verdikt soudu označila za chybný. „Teď je to oficiální: Německo přezkoumává výsledky voleb jako nějaká banánová republika, a to s potvrzením z nejvyšších soudních míst,“ uvedla. Soudní verdikt podle ní do budoucna vylučuje jakékoli přezkoumávání volebních výsledků. „Do budoucna by tak bylo možné opravdové falšování voleb, aniž by se proti tomu dotčená strana mohla bránit,“ dodala. Soudce obvinila, že jdou na ruku stranám, které je dostaly do funkcí.
Proces žádání o přepočítání hlasů ve volbách dnes kritizoval ale také zástupce Merzovy CDU. Podle poslance Martina Pluma je řízení příliš zdlouhavé. Hodlá proto navrhnout, aby výsledek nezkoumal nejprve Spolkový sněm, ale aby bylo možné se rovnou obrátit na ústavní soud.
BSW tvrdí, že by se po přepočítání našlo dostatek hlasů, které by jí umožnily vyslat do Spolkového sněmu 35 poslanců. V takovém případě by se změnilo rozložení sil a současná vládní koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) by už neměla v parlamentu většinu.
Strana BSW, založená v roce 2024, výrazně uspěla v témže roce ve volbách do Evropského parlamentu a také v trojici zemských voleb na východě Německa. V Durynsku a v Braniborsku se dokonce dostala do zemských vlád. Neúspěch ve volbách do Spolkového sněmu loni v únoru ji ale uvrhl do hluboké krize. Úspěch zaznamenala od té doby jen v Sasku-Anhaltsku, kde letos v září ve volbách získala 5,3 procenta hlasů a pět křesel v zemském sněmu. Mezitím ale kvůli vnitřním sporům přišla o křesla ve vládě v Durynsku i Braniborsku. Na spolkové úrovni má nyní v průzkumech kolem tří procent hlasů.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Promění se Rudolfinum v taneční klub? „Chci to místo správně využít,“ vzkazuje Cooper
Letošní ročník přehlídky Prague Sounds se rychle blíží ke svému závěru. Ovšem téměř na konec, na sobotu 21. listopadu, si ve svém programu připravil absolutní elektronický špek. Z Velké Británie do Prahy přijede DJ a producent Max Cooper, jehož aktuální kompilace vydaná londýnským klubem Fabric přemalovala letošní mozaiku taneční hudby.
Hlavními hvězdami festivalu Glastonbury budou Harry Styles nebo Cher
Britský hudební festival Glastonbury v roce 2027 uvede britské zpěváky Harryho Stylese a Sama Fendera, americkou zpěvačku Billie Eilish nebo legendu pop music Cher. Ve středu o tom informovali pořadatelé festivalu, který se příští rok vrátí po dvouleté pauze.
Vánoční stánky v Brně zachvátil požár, policie část náměstí uzavřela
Na náměstí Svobody v Brně dopoledne hořely tři stánky určené pro vánoční trhy, prostřední shořel. Škoda je předběžně půl milionu korun, příčinou požáru byla zřejmě technická závada. Řekl to mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Policie část náměstí asi na hodinu uzavřela, po jedné straně byl ale prostor průchozí, a to v centrální části kolem pasáže do Veselé ulice. Objízdnou trasou jezdily i tramvaje.
Zdražíme MHD a parkování, vzkazuje pražská koalice. Řekla, kolik má stát roční kupon
Pražská koalice plánuje zdražení městské hromadné dopravy a parkování či zklidnění dopravy v centru. Po představení členů budoucí rady to ve středu řekl nominant na post náměstka pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Hlavními investičními prioritami jsou výstavba nových tramvajových tratí, dostavba metra D a zahájení stavby Hloubětínského tunelu a první etapy dostavby městského okruhu.