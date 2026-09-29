„Mohla by představovat existenční hrozbu pro lidstvo,“ varoval Anthropic před AI

Americká společnost Anthropic v prospektu k připravované primární veřejné nabídce akcií varuje, že pokročilá umělá inteligence (AI) by mohla představovat existenční hrozbu pro lidstvo. Informovala o tom v úterý agentura Reuters, která k tomuto prospektu získala přístup. Upozornila, že takové varování je neobvyklé, protože s ním přichází firma, která se sama snaží z této technologie profitovat.
Společnost Anthropic patří mezi hlavní hráče v oblasti AI. V prospektu poukazuje na rizika spojená s modely AI, které by podle firmy mohly projevovat známky pudu sebezáchovy, včetně pokusů zabránit svému vypnutí, manipulace s informacemi či aktivit „připomínajících vydírání“, napsala agentura Reuters.
„Náš vývoj vysoce pokročilých modelů, platforem a aplikací a rozšiřování způsobů využití by mohly dál zvýšit riziko, že naše modely způsobí škody,“ cituje agentura z prospektu, který ještě nebyl zveřejněn.
Někteří výzkumní pracovníci z oblasti AI v poslední době varují, že rychlý rozvoj této technologie by mohl v nepříliš vzdálené budoucnosti vést k zániku lidské rasy. Objevují se rovněž výzvy ke zpomalení vývoje AI a k větší regulaci této technologie.
Velkou pozornost v posledních týdnech vzbudil výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon, který se rozhodl opustit jak firmu, tak celý obor AI. Podle Coxona lidé pracující ve vývoji AI „upřímně věří, že by nás (tato technologie) mohla do konce tohoto desetiletí všechny zabít“.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
Mohlo by vás zajímat: Umělá inteligence je takový marketingový pojem a zní to trošku zlověstně, říká programátor Daniel Steigerwald
Sněmovna projednává druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry vládě
Sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, které se odehraje krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice chce úvodního dne využít k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až ve středu, kdy bude jednání pravděpodobně pokračovat.
Chci zpátky svůj život, běduje hrdina MS. Trpí i jeho rodiče a popsal, co je nejhorší
Na letošním fotbalovém mistrovství světa se stal nečekanou hvězdou, teď mu ale získaná sláva nepříjemně zasahuje do života. 40letý kapverdský brankář Vozinha poznává stinnou stránku úspěchu a v rozhovoru pro britský list Observer podotkl, že by mu bylo lépe, kdyby žádný šampionát nebyl.
Rakušanovo STAN nasadilo generála do voleb. ODS se zlobí kvůli porušení dohody
Jeden z nejpikantnějších soubojů o senátorské křeslo si na říjen připravil plzeňský centrální obvod. Mandát tam obhajuje Lumír Aschenbrenner. V posledních týdnech mu vyrostl zřejmě největší soupeř, kterým je bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nejde jen o bitvu generací – oba muže dělí 15 let – ale také o boj mezi hlavními opozičními partnery. Tedy mezi ODS a Starosty.
Policie se zabývá olovem ve vodě. Mohlo dojít k ohrožení životního prostředí
Policie vyšetřuje kontaminaci vody olovem v oblasti Odolena Voda u Prahy pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů, zásadní při něm budou odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje kontaminace. V úterý to řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Musk to konečně dokázal. Obří Starship poprvé dosáhla orbity a začíná vydělávat
Loď Starship společnosti SpaceX v pondělí poprvé dosáhla oběžné dráhy a vypustila nové satelity Starlink. Pro Elona Muska a jeho vesmírnou firmu jde o důležitý průlom – Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu a zároveň uskutečnila svou první skutečnou komerční misi.