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„Mohl by vás zmlátit.“ Trump nabídl klíčovou pozici šéfovi zápasníků, skončilo to fiaskem

Donald Trump přivedl do tiskové místnosti šéfa UFC Danua Whitea

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
ČTK,Jaroslav Synčák
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Americký prezident Donald Trump v pondělí překvapil novináře, když mezi ně bez ohlášení narychlo zavítal do tiskové místnosti Bílého domu spolu s mužem, kterému nabídl post mluvčího. Šéf společnosti pořádající zápasy ve smíšených bojových uměních UFC Dana White však prohlásil, že nechce do politiky a nabídku odmítl, informovala americká média.

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Trump v sobotu uvedl, že nabídl Whiteovi funkci mluvčího. Oznámení vyvolalo spekulace o tom, že prezident výběrem rázně vystupujícího spojence naznačil konfrontační přístup vůči demokratům, kteří se po vítězství ve volbách v polovině mandátu republikánského prezidenta chystají převzít kontrolu nad Kongresem.

V neděli však Trump své vyjádření upravil a prohlásil, že pouze žertoval.

„Je to muž, který odvedl tu nejneuvěřitelnější práci, jakou kdy kdo viděl – UFC, je to jako vysílání NFL, čísla a to, co dokázal. A odvedl spoustu novinářské práce a já řekl: ‚Víte co? Chci vás pozvednout. Vezmu vás do tiskové místnosti,‘“ prohlásil.

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„Jediný problém je, že by chvíli mluvil a pak vás zmlátí. Takže nevím, jestli by se to Danielovi líbilo,“ pokračoval.

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„Chtěl byste se stát tiskovým mluvčím Spojených států? Chtěl byste to, nebo chcete raději zůstat u té směšné UFC?“ ptal se Trump před novináři Whitea sedícího opodál.

„Díky za nabídku, pane. Já nechci být v politice,“ odmítl White.

Post mluvčího je volný od chvíle, kdy jej po týdnu ve funkci musela opustit Katie Zachariová, která se stala terčem vtipů a kritiky už po nezvládnutém prvním vystoupení. Měla nahradit Trumpovu předchozí mluvčí Karoline Leavittovou, která post opustila v srpnu.

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