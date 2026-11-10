„Mohl by vás zmlátit.“ Trump nabídl klíčovou pozici šéfovi zápasníků, skončilo to fiaskem

Americký prezident Donald Trump v pondělí překvapil novináře, když mezi ně bez ohlášení narychlo zavítal do tiskové místnosti Bílého domu spolu s mužem, kterému nabídl post mluvčího. Šéf společnosti pořádající zápasy ve smíšených bojových uměních UFC Dana White však prohlásil, že nechce do politiky a nabídku odmítl, informovala americká média.
Trump v sobotu uvedl, že nabídl Whiteovi funkci mluvčího. Oznámení vyvolalo spekulace o tom, že prezident výběrem rázně vystupujícího spojence naznačil konfrontační přístup vůči demokratům, kteří se po vítězství ve volbách v polovině mandátu republikánského prezidenta chystají převzít kontrolu nad Kongresem.
V neděli však Trump své vyjádření upravil a prohlásil, že pouze žertoval.
„Je to muž, který odvedl tu nejneuvěřitelnější práci, jakou kdy kdo viděl – UFC, je to jako vysílání NFL, čísla a to, co dokázal. A odvedl spoustu novinářské práce a já řekl: ‚Víte co? Chci vás pozvednout. Vezmu vás do tiskové místnosti,‘“ prohlásil.
„Jediný problém je, že by chvíli mluvil a pak vás zmlátí. Takže nevím, jestli by se to Danielovi líbilo,“ pokračoval.
„Chtěl byste se stát tiskovým mluvčím Spojených států? Chtěl byste to, nebo chcete raději zůstat u té směšné UFC?“ ptal se Trump před novináři Whitea sedícího opodál.
„Díky za nabídku, pane. Já nechci být v politice,“ odmítl White.
Post mluvčího je volný od chvíle, kdy jej po týdnu ve funkci musela opustit Katie Zachariová, která se stala terčem vtipů a kritiky už po nezvládnutém prvním vystoupení. Měla nahradit Trumpovu předchozí mluvčí Karoline Leavittovou, která post opustila v srpnu.