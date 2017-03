Novodobé otrokyně na jihu EU. Tisíce Rumunek čelí na Sicílii vydírání a sexuálnímu zneužívání

před 1 hodinou

Zneužívání i výhrůžkám čelí na Sicílii ženy, které na tento italský ostrov přijely za prací. Nejedná se přitom o migrantky bez dokladů, ale obyvatelky s pasem země Evropské unie. Podle odhadů italské policie žije v takových podmínkách moderního otroctví na jihu země až několik tisíc Rumunek, které pracují na farmách sicilského regionu Ragusa.

Sicílie - Nicoleta Bolosová přijela na Sicílii jako migrantka. Ne ale spolu se stovkami dalších běženců na přeplněné lodi z Afriky. Přijela z Rumunska za prací.

Našla ji v italské provincii Ragusa, která patří mezi nejvýznamnější evropské oblasti produkující zeleninu. Nicoleta pracuje ve skleníku na farmě, kterých je v Raguse bezpočet.

Kromě každodenní práce na záhonech po ní ale zaměstnavatel po večerech vyžaduje ještě další povinnosti.

O bezvýchodné situaci některých rumunských žen, které na italském ostrově žijí v podmínkách novodobého "otroctví", přinesl zprávu britský server The Guardian.

"Když jsem sem přišla, myslela jsem, že najdu tvrdou, ale slušnou práci v další evropské zemi, ale skončili jsme tady jako otroci," svěřila se britským novinářům.

Někteří pracovníci na farmách podle zjištění britského listu bydlí v sotva obyvatelných domech, nedostávají pořádně najíst a je jim upírána lékařská péče. V noci se pak ženy stávají cílem povyražení majitelů farem a jejich přátel.

"Nejdřív to byl můj manžel, kdo mi řekl, že to musím udělat. Že kdybych odmítla s majitelem skleníku spát, nezaplatí nám a vyžene nás ze svého pozemku," vysvětlila. "Když jsem odmítla, zbil mě. Byl to jediný způsob, jak si udržet práci."

Moderní otrokyně

V provincii Ragusa žije odhadem asi pět tisíc Rumunek, které přijely na sezonní práce stejně jako Nicoleta.

Italská organizace Proxyma Association zabývající se právy migrantů odhaduje, že zhruba polovinu z nich potká stejný osud. Podle italské policie v podmínkách moderního otroctví žije v oblasti až 7500 žen.

Raped, beaten, exploited: the 21st-century slavery propping up Sicilian farming https://t.co/QecUOovos6 — Guardian World (@guardianworld) March 12, 2017

"Tyto ženy pracují jako otrokyně na polích a také víme, že jsou vydírány a nuceny k sexu s majiteli skleníků a pozemků," vypověděl velitel vojenské policie Guido Volpe.

"Není ale jednoduché to vyšetřit nebo tomu zabránit, protože ty ženy se bojí promluvit," dodal.

"Pocházím z oblasti, kde nikdo nemá práci. Tady si vyděláte mnohem více peněz, i když budete muset trpět," vypráví Nicoleta v tmavém skladu, který je nyní jejím domovem.

Na klíně drží svou pětiměsíční dceru. Mnohé z ostatních Rumunek ale nechaly své rodiny doma, kam posílají výdělky.

Moderní otroctví ve světě: Podle organizace Walk Free Foundation, která každoročně vydává Global Slavery Index, žilo v roce 2016 ve světě v některé podobě moderního otroctví 45,8 milionů lidí. V Evropě to bylo přes 1 200 000 lidí. Walk Free Foundation řadí mezi formy moderního otroctví například nucená manželství, dlužní otroctví, prodej a vykořisťování dětí, dětské vojáky, obchod s lidmi a právě také nucené práce bez výdělku, či práce vykonávaná pod výhružkami. Podle iniciativy Made in Free World tvoří 55 procent moderních otroků ženy.

S přesvědčením, že musí cestovat za prací, aby uživily své rodiny, končí často v podmínkách ještě horších, než je chudoba u nich doma.

Proč je těžké tomu uniknout, vysvětluje jiná žena, 45letá Eliza. "Snažila jsem se utéct, ale on mi řekl, že když to neudělám, budu muset odejít. Byla jsem v té době bez práce už měsíce. Nakonec jsem zjistila, že to musím udělat, pokud chci zůstat v Itálii."

Když neposlechnou, mohou skončit doslova na ulici. A pokud svého zaměstnavatele udají na policii, na žádné jiné farmě už je nepřijmou.

Přesně takhle nakonec dopadla i Nicoleta. Ona i její manžel přišli o práci a na jízdenku zpátky domů se jim museli složit přátelé.

Mezitím však ztratila právní opatrovnictví dvou dalších dětí, které v Rumunsku zůstaly.

Žijí nyní u rodiny jejího bývalého manžela a ona je nesmí ani kontaktovat. Nakonec se rozhodla vrátit zpět do Itálie.

Zacíleno na občany EU

Podle policie je zneužívání a moderní otroctví na Sicílii "velkým fenoménem". A netýká se jen uprchlíků a migrantů bez dokladů.

"Majitelé skleníků se bojí stíhání za podporu nelegální migrace kvůli zaměstnávání migrantů bez dokladů," vysvětluje ředitel italského odborového svazu CGIL Giuseppe Scifo.

"Takže novými cíli se pro ně stávají občané Evropské unie, kteří jsou ochotni přijmout nízké mzdy kvůli zoufalé situaci v jejich domovinách," dodává.

Snahy problém řešit nebo na něj upozornit narážejí podle listu The Guardian na neschopnost politiků i justice proti zneužívání učinit zásadní kroky.

Místní úřad zřídil pro rumunské ženy ve městě noclehárnu, ale soudní procesy s farmáři se vlečou.

I proto se Nicoleta rozhodla jít se svým příběhem na veřejnost. "Chci, aby lidé věděli, že se to děje. A že to musí přestat," uzavírá.

autor: Simona Fendrychová