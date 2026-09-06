Moderátorka známá z pořadu o zločinu dostala trest smrti. Policie zajistila 750 kilo drog

Egyptský soud v sobotu odsoudil televizní moderátorku a mediální osobnost Sarah Khalifovou a dalších 11 lidí k trestu smrti oběšením za účast v organizovaném gangu, který dovážel suroviny k výrobě syntetických drog a následně je distribuoval. Informovala o tom v neděli BBC a státní deník Al-Ahram.
Případ se týká celkem 28 obžalovaných. Soud devět z nich odsoudil k doživotnímu vězení a dalších sedm osvobodil. Obžalovaní byli podle prokuratury kromě drogových deliktů odsouzeni také za nedovolené držení střelných zbraní a munice.
750 kilo drog a dva byty jako laboratoře
Úřady podle obžaloby zabavily více než 750 kilogramů syntetických drog a surovin určených k jejich výrobě. Skupina měla podle vyšetřovatelů materiály skladovat a drogy vyrábět v obytných nemovitostech, přičemž její členové si rozdělili úkoly od dovozu surovin přes výrobu až po distribuci. Podle serveru Arab News byly jako laboratoře využívány dva byty.
Moderátorka vinu odmítá
Khalifová, které je 39 let, obvinění odmítá. Po vynesení rozsudku Khalifová podle ABC News v příspěvku na síti X vykřikovala, že v životě nevykouřila cigaretu a že je nevinná.
Je známá především jako moderátorka pořadu Mission Impossible, který se věnoval kriminálním případům. Prokuratura případ postavila mimo jiné na výpovědích 20 svědků a technických a digitálních důkazech včetně zpráv, fotografií a videí.
Z televizní obrazovky k soudu
Khalifová je v Egyptě známou mediální osobností a na Instagramu má více než 2,5 milionu sledujících. Vedle televizní kariéry podniká v oblasti krásy a na svém profilu uvádí, že je majitelkou salonu či kliniky Sara Clinic. Vlastní také společnost zaměřenou na pořádání akcí.
Khalifová byla zatčena v Káhiře v dubnu 2025. Podle místních médií byl zatykač vydán 17. dubna, přičemž protokol o zabavení věcí byl sepsán o dva dny později.
Proti rozsudku se může odvolat
Rozsudek není pravomocný a Khalifová i další odsouzení se proti němu mohou odvolat k egyptskému kasačnímu soudu, nejvyšší instanci pro trestní případy. Před vynesením rozsudku si soud vyžádal stanovisko egyptského velkého muftího. Jeho vyjádření je v případech trestu smrti podle egyptského práva povinné, není však pro soud závazné.
V samostatném případu soud Khalifovou a další obžalované odsoudil k pěti letům vězení za únos a napadení mladého muže. Na rozsudek v sobotu upozornil server Arab News s odvoláním na agenturu AFP.
Egypt patří mezi země, které za obchodování s drogami ukládají trest smrti. Podle Amnesty International bylo v zemi v roce 2025 vyneseno 492 rozsudků smrti a 23 poprav bylo vykonáno.
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