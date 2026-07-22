Modelingový agent, který údajně rekrutoval dívky pro Epsteina, byl nalezen mrtvý

Někdejší modelingový agent Daniel Siad, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, byl nalezen mrtvý ve svém domě ve Francii. Píší o tom agentura AFP a deník Le Figaro s odvoláním na prokuraturu v Nanterre.
Devětašedesátiletý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval dívky pro Epsteina a podílel se na finančníkových zločinech obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání. Modelky podle stanice BFMTV hledal i v Česku. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění.
„V pondělí večer bylo zahájeno vyšetřování s cílem zjistit příčinu úmrtí,“ uvedla prokuratura o nálezu Siadova těla v Colombes v departementu Hauts-de-Seine na jihozápad od Paříže, kde žil.
Muže v Paříži vyšetřoval úřad specializovaný na boj proti obchodování s lidmi. Siad veškerá obvinění odmítal. „V životě jsem nikoho neznásilnil. V životě jsem nechodil s žádnou modelkou. Jsem otec rodiny,“ řekl v minulosti Siad v rozhovoru s BFMTV.
Řada někdejších modelek podle Le Figaro vypověděla, že je Siad oslovil pod záminkou pracovních příležitostí. Následně je představil Epsteinovi a dalším vlivným mužům, kteří na nich páchali sexuální násilí. Podle svědectví žen se stejných činů dopouštěl i sám Siad. Ženy a dívky podle BFMTV často vyhledával v Česku, Polsku, Jihoafrické republice, Maroku, na Kubě, ale i ve Francii.
V březnu u francouzského soudu vypovídala bývalá švédská modelka Ebba Karlssonová, která jako první podala na Siada trestní oznámení. Žena, které je nyní přes 50 let, uvedla, že neznala jeho totožnost, dokud ho nepoznala ve spisech o Epsteinovi zveřejněných americkou vládou. Siad je zmíněn ve více než 1000 dokumentů.
Karlssonová obvinila Siada, že ji znásilnil, když jí bylo 20 let, a že ji poté sexuálně vykořisťoval tím, že ji představil Géraldovi Mariemu, bývalému řediteli prestižní modelingové agentury Elite. Toho rovněž viní ze znásilnění. Siad a Marie to popřeli.
V roce 2022 někdejší Epsteinův spolupracovník a modelingový agent Jean-Luc Brunel spáchal sebevraždu ve francouzském vězení. Dozorci ho našli oběšeného. Šestasedmdesátiletý muž čelil obžalobě ze znásilnění a dalších sexuálních zločinů. Podle vyšetřovatelů Brunel americkému finančníkovi posílal dívky z Francie, přičemž jim sliboval kontrakty v modelingu na druhé straně Atlantiku. Epstein ale některé z nich zneužil. Ze stejného trestného činu se měl zodpovídat i Brunel.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu či umění. V roce 2019 byl nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
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