Schytali to Johnson i Macron. Zeman je jediný, koho můžu ocenit, napsala sloupkařka

Když se světoví představitelé tento týden sešli při příležitosti 70. výročí NATO v britském Watfordu, měli na programu celou řadu závažných témat a problémů. Ale summit netvoří jen politika - a sloupkařka britského listu The Guardian Hannah Jane Parkinsonová se rozhodla podívat na oblečení, etiketu a další zajímavosti z vrcholného setkání.

Servítky si nebere, její poznámky jsou kousavé i sarkastické - a jediný, pro koho má slova chvály, je Miloš Zeman.

Když se naposledy v "luxusním letovisku" ve Watfordu sešla nějaká skupina osob nenaplňujících očekávání veřejnosti svým více než pochybným přístupem k obraně, byl to anglický fotbalový tým, napsala Parkinsonová. Po nich v úterý následovali vůdci zemí NATO, aby oslavili 70. narozeniny aliance.

Sedmdesát je shodou okolností zhruba průměrný věk zmíněných vůdců.

Rozhovory na summitu se točily mimo jiné kolem toho, jak ještě víc zkomplikovat situaci v Sýrii, zatímco později v Buckinghamském paláci - za zády amerického prezidenta Donalda Trumpa - se řešilo hlavně to, jak je hrozný. Ale pojďme se podívat, co dalšího se dělo. Předem se omlouvám, dodává Parkinsonová.

Macron jako ve škole

Fotografie francouzského prezidenta Emmanuela Macrona otáčejícího se do zadní lavice nás vrací zpátky do dob, kdy jsme všichni po třídě posílali psaníčka kamarádům. V Macronově případě nejspíš o tom, jaká je učitelka kočka.

Kanadský premiér vypadá, jako by se naučil ovládat rytmus svého dechu tím, že si hraje s vlastními manžetovými knoflíčky. Jsem si skoro jistá, že každé ráno luskne prsty a mrkne na sebe do zrcadla v koupelně, píše Parkinsonová. Ale moment, je na něm něco zvláštního… tentokrát nemá tvář natřenou na hnědo ani na černo, jak míval ve zvyku v dobách svého naivního mládí, kdy mu bylo sotva třicet let.

Kupte Johnsonovi kartáč

Se vší vážností, mohl by prosím někdo koupit britskému premiérovi Borisi Johnsonovi kartáč na vlasy? Ne, nevypadá jako by ho někdo protáhl pozpátku živým plotem; vypadá jako živý plot.

Vzpomínáte si na doby, kdy kosmetická firma Wella zkoušela prosadit jako trend "ranní rozcuch"? Měli pocit, že to dělá dojem někoho, kdo ráno vstal po noci plné úžasného sexu. Ve skutečnosti to vypadalo jako někdo, koho přivázali k elektrickému křeslu, pustili proud - a až pak dostal odsouzenec milost. Wella tehdy uvedla na trh gel s popisem "vytvoří ultra-silný chaos", což je přesně Johnsonova parketa.

Melania jako můra

Značnou porci posměchu si vysloužila Melania Trumpová svými šaty, které vypadaly, jako by si oblékla logo konzervativní a euroskeptické politické Strany nezávislosti Spojeného království. Ale podle mě se podobá můře Dryocampa rubicunda z čeledi martináčovití - a přesně to měla v úmyslu, píše Parkinsonová.

Je ohromující, jak se na společné fotografii ze summitu potvrdila klasická misogynní urážka, že žena má držet kolena u sebe - zatímco muži toho zjevně nejsou schopní. Ať už jde o roztahování se na sedadle v autobuse nebo zabrání veškerého volného prostoru pod jídelním stolem, je to neměnná konstanta.

Podívejte se důkladně na tuto fotografii a pochopíte, proč prakticky jediný, koho na ní můžu ocenit, je Miloš Zeman, prezident České republiky, dodává Parkinsonová - a českému prezidentovi je pro jistotu věnován i výřez ze skupinového fota, kde je jasné, že jako jediný z mužů sedí s nohou přehozenou přes nohu.