Mocná persona Putinovy administrativy za hradbami Kremlu posiluje svůj vliv

Řídit domácí politiku mu nestačí, nyní si dělá zálusk i na tu zahraniční. Z někdejšího přítele Borise Němcova se tak stává jeden z nejvlivnějších mužů Ruska. To však v žádném případě neznamená, že by se ruská politika liberalizovala. Ba naopak.
Novinář Jiří Just pozval si do nového dílu podcastu Kaviárové tousty pozval Karla Svobodu, předního experta na ruskou ekonomiku z FSV UK a povídali si, jak to Kremlu šlape v této sféře.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
Tedy o nahnutém ruském hospodářství, velké naději Gazpromu plynovodu Síla Sibiře 2 nebo ruských rozpočtech a uhlí, které Putin nabízí Rusům jako alternativu plynu.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
