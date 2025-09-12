Zahraničí

Mocná persona Putinovy administrativy za hradbami Kremlu posiluje svůj vliv

před 2 hodinami
Býval slušným ruským liberálem, ale spáchal ten nejhorší hřích, protože se zaprodal moci. S jistou nadsázkou by se tak dal popsat Sergej Kirijenko. Mocný první zástupce Putinovy administrativy za kremelskými hradbami posiluje svůj vliv.
Ruský prezident Vladimir Putin se Sergejem Kirijenkem.

Řídit domácí politiku mu nestačí, nyní si dělá zálusk i na tu zahraniční. Z někdejšího přítele Borise Němcova se tak stává jeden z nejvlivnějších mužů Ruska. To však v žádném případě neznamená, že by se ruská politika liberalizovala. Ba naopak.

Novinář Jiří Just pozval si do nového dílu podcastu Kaviárové tousty pozval Karla Svobodu, předního experta na ruskou ekonomiku z FSV UK a  povídali si, jak to Kremlu šlape v této sféře.

Tedy o nahnutém ruském hospodářství, velké naději Gazpromu plynovodu Síla Sibiře 2 nebo ruských rozpočtech a uhlí, které Putin nabízí Rusům jako alternativu plynu.

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Další zprávy