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Zahraničí

„Moc rád bych viděl Irsko sjednocené,“ řekl Trump na návštěvě Dublinu

ČTK
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Americký prezident Donald Trump by moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Británie. Trump to řekl v sobotu po schůzce s irským premiérem Micheálem Martinem, informují tiskové agentury.

U.S. President Donald Trump visits Ireland
Americký prezident Donald Trump před projevem k personálu velvyslanectví USA a představitelům podnikatelské sféry v Deerfield Residence – sídle velvyslance USA v Irsku – v irském Dublinu, 12. září 2026. Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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„Nechci způsobovat problémy, ale řeknu vám, že bych moc rád viděl Irsko sjednocené,“ uvedl Trump. Jednou se to podle něho stane. „Měla by k tomu co říct Británie ..., ale myslím si, že by to bylo skvělé,“ řekl šéf Bílého domu, který je na dvoudenní návštěvě Irska.

Irsko si nezávislost vybojovalo v letech 1919 až 1921 ve válce s Británií. V prosinci 1922 britský i irský parlament ratifikovaly smlouvu, která zajistila nezávislost 26 hrabství Svobodného irského státu. Ten se v roce 1937 přejmenoval na Irsko. Šest hrabství Ulsterské provincie zůstalo součástí Spojeného království jako Severní Irsko. Myšlenku sjednocení obou částí ostrova prosazují nacionalisté.

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Podle britské BBC se nečekalo, že Trump o této věci bude mluvit. Jeho výroky pravděpodobně rozvíří velkou politickou debatu, zejména v Severním Irsku.

Nový britský premiér Andy Burnham podle agentury Reuters před časem řekl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království „nepřichází v úvahu“. Mluvčí jeho úřadu v sobotu řekl, že na premiérově postoji se nic nezměnilo. Burnham tento týden v parlamentu řekl, že si není „vědom toho, že pro další referendum je veřejná podpora, a dokud se to nezmění, žádné nebude“. V roce 2014 se konalo referendum o vyhlášení nezávislosti Skotska, v němž zvítězili stoupenci setrvání ve Spojeném království.

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Podle Velkopáteční dohody z roku 1998 by referendum mohl vyhlásit náměstek pro Severní Irsko, pokud by se jevilo, že většina lidí v Severním Irsku by hlasovala pro sjednocení s Irskem. Dohoda ukončila tři desetiletí násilí mezi irskými nacionalisty, kteří usilovali o sjednocení Irska, a unionisty, kteří chtěli, aby Severní Irsko zůstalo součástí Spojeného království. Reuters píše, že podle průzkumů mají pohodlnou většinu zastánci setrvání Severního Irska v rámci Spojeného království, nicméně jejich náskok před odpůrci se o něco zmenšil po vystoupení Británie z Evropské unie.

BBC uvedla, že o předchozích amerických prezidentech Billu Clintonovi a Joeovi Bidenovi se tušilo, že v soukromí jsou myšlence sjednoceného Irska naklonění. Veřejně ale v této mimořádně citlivé záležitosti udržovali neutralitu.

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