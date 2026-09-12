„Moc rád bych viděl Irsko sjednocené,“ řekl Trump na návštěvě Dublinu

Americký prezident Donald Trump by moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Británie. Trump to řekl v sobotu po schůzce s irským premiérem Micheálem Martinem, informují tiskové agentury.
„Nechci způsobovat problémy, ale řeknu vám, že bych moc rád viděl Irsko sjednocené,“ uvedl Trump. Jednou se to podle něho stane. „Měla by k tomu co říct Británie ..., ale myslím si, že by to bylo skvělé,“ řekl šéf Bílého domu, který je na dvoudenní návštěvě Irska.
Irsko si nezávislost vybojovalo v letech 1919 až 1921 ve válce s Británií. V prosinci 1922 britský i irský parlament ratifikovaly smlouvu, která zajistila nezávislost 26 hrabství Svobodného irského státu. Ten se v roce 1937 přejmenoval na Irsko. Šest hrabství Ulsterské provincie zůstalo součástí Spojeného království jako Severní Irsko. Myšlenku sjednocení obou částí ostrova prosazují nacionalisté.
Podle britské BBC se nečekalo, že Trump o této věci bude mluvit. Jeho výroky pravděpodobně rozvíří velkou politickou debatu, zejména v Severním Irsku.
Nový britský premiér Andy Burnham podle agentury Reuters před časem řekl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království „nepřichází v úvahu“. Mluvčí jeho úřadu v sobotu řekl, že na premiérově postoji se nic nezměnilo. Burnham tento týden v parlamentu řekl, že si není „vědom toho, že pro další referendum je veřejná podpora, a dokud se to nezmění, žádné nebude“. V roce 2014 se konalo referendum o vyhlášení nezávislosti Skotska, v němž zvítězili stoupenci setrvání ve Spojeném království.
Podle Velkopáteční dohody z roku 1998 by referendum mohl vyhlásit náměstek pro Severní Irsko, pokud by se jevilo, že většina lidí v Severním Irsku by hlasovala pro sjednocení s Irskem. Dohoda ukončila tři desetiletí násilí mezi irskými nacionalisty, kteří usilovali o sjednocení Irska, a unionisty, kteří chtěli, aby Severní Irsko zůstalo součástí Spojeného království. Reuters píše, že podle průzkumů mají pohodlnou většinu zastánci setrvání Severního Irska v rámci Spojeného království, nicméně jejich náskok před odpůrci se o něco zmenšil po vystoupení Británie z Evropské unie.
BBC uvedla, že o předchozích amerických prezidentech Billu Clintonovi a Joeovi Bidenovi se tušilo, že v soukromí jsou myšlence sjednoceného Irska naklonění. Veřejně ale v této mimořádně citlivé záležitosti udržovali neutralitu.
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