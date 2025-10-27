"Moc rád bych to udělal." Trump koketuje s myšlenkou, která by porušila ústavu

Trumpovo první funkční období trvalo od ledna 2017 do ledna 2021. O druhý mandát se ucházel ve volbách v listopadu 2020, kdy ho porazil demokrat Joe Biden, ovšem Trump dodnes tvrdí, že tyto volby byly zmanipulované. Potřetí se o prezidentskou funkci ucházel loni, kdy porazil demokratku Kamalu Harrisovou. Jeho současné funkční období by mělo skončit v lednu 2029.
Trump a jeho spojenci o potenciálním třetím funkčním období stávajícího šéfa Bílého domu hovořili opakovaně. Podle 22. dodatku americké ústavy ale nesmí být nikdo zvolen prezidentem více než dvakrát. Změna ústavy je přitom náročný a komplikovaný proces. Trumpův někdejší poradce a konzervativní komentátor Steve Bannon nedávno vzbudil rozruch, když v rozhovoru s deníkem The Economist naznačil, že existuje plán, jak zajistit Trumpovo setrvání v prezidentském úřadu.
"Moc jsem o tom nepřemýšlel," odpověděl Trump v prezidentském speciálu Air Force One na dotazy novinářů ohledně Bannonových komentářů. Trump zároveň tvrdí, že má nyní vůbec nejlepší preference v průzkumech veřejného mínění, ačkoliv to výsledkům prominentních průzkumů neodpovídá, píše Axios.
Prezident také prohlásil, že Vance a Rubio by byli "nezastavitelní", kdyby spolu kandidovali.
"Moc rád bych to udělal. Mám nejlepší výsledky v průzkumech," poznamenal Trump k možnosti, že by se znovu ucházel o post šéfa Bílého domu. Na přímý dotaz, zda svou kandidaturu na třetí funkční období vylučuje, prezident odpověděl: "Vylučuji to? To musíte říct vy mně." A dodal, že "nežertuje".