Mnoho etnických Maďarů v Rumunsku stále fandí Orbánovi

Terésia Hadháziová z rumunského města Odorheiu Secuiesc, kde většinu obyvatel tvoří etničtí Maďaři, chce, aby její hlas ve volbách pomohl národněkonzervativnímu premiérovi Viktoru Orbánovi k další výhře. Píše o tom agentura AFP.
"Chceme, aby Viktor Orbán zůstal, protože on je přesně takovým člověkem, jakého potřebujeme. Musí vést Maďarsko a musí vést i nás," řekla tato 71letá žena. "Záleží na tom náš osud," podotkla, když ve městě ležícím v Sedmihradsku ještě před hlavním volebním dnem odevzdala svůj hlas.
Snaha o získání zahraničních hlasů
Orbán, který v Maďarsku vládne od roku 2010, ale kterému nyní reálně hrozí ztráta moci, se již dlouho snaží získat hlasy Maďarů za hranicemi. Kromě investic do škol, kostelů a fotbalových stadionů v Sedmihradsku také zjednodušil postup pro získání maďarského občanství. Mnoho lidí v Odorheiu Secuiesc tak má dvojí občanství.
Letos v únoru v dopise zaslaném maďarské diaspoře Orbán, jehož fotografie byla v psaní otištěná, naléhal na účast ve volbách. Připomínal "spojenectví", které Maďarům žijícím v Rumunsku přineslo opravené školy a kostely.
"Dostáváme pomoc" z Maďarska, a tak je důležité volit, myslí si 70letá Erzsébet Simóová. Dodává, že fandí Orbánovu Fideszu.
Tvrdý postoj vůči Ukrajině
Další stoupenci Orbánovy strany v Rumunsku vyzdvihují její "vlastenectví", daňové výjimky pro matky a její tvrdý postoj vůči Ukrajině. Orbánova vláda odmítá poskytovat Ruskem napadené zemi vojenskou pomoc a staví se proti tomu, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie.
Většina z asi milionu etnických Maďarů v Rumunsku žije v Sedmihradsku, které se součástí Rumunska stalo po rozpadu Rakouska-Uherska. Ve městě Odorheiu Secuiesc, v maďarštině Székelyudvarhely, se 90 procent ze 30 tisíc obyvatel hlásí k maďarské menšině. Maďarština je jazyk, který nejčastěji zní na ulicích a v obchodech v tomto městě, které se pyšní dobře udržovanými historickými budovami.
Hlasování v Rumunsku
V Rumunsku je k maďarským parlamentním volbám zaregistrovaných asi 300 tisíc lidí. Stejně jako v Srbsku, na Slovensku a Ukrajině dostali obálky s hlasovacími lístky. V Rumunsku je mohou do 12. dubna odevzdat v kancelářích Demokratického svazu Maďarů v Rumunsku (UDMR) nebo u některé z organizací napojených na tuto stranu. Rumunská nevládní organizace Declic tento postup kritizovala, protože je podle ní "náchylný vůči podvodům a zásahům zvnějšku".
Několik lídrů UDMR v uplynulých týdnech podpořilo Fidesz. Předseda strany Hunor Kelemen chválil Orbánovu odpovědnou politiku týkající se Maďarů žijících v zahraničí. Řekl, že podle průzkumů 90 procent voličů v Rumunsku svůj hlas odevzdá Fideszu.
I když jde jen o jedno nebo dvě křesla ve 199členném maďarském parlamentu, jde pro ty, kdo se necítí být v Rumunsku plně respektováni, o "emocionální hlasování", řekl Botond Farcádi, šéfredaktor deníku Háromszék, který se zaměřuje na maďarskou komunitu. Díky zjednodušenému postupu pro získání maďarského občanství jim Orbán dal "pocit morálního zadostiučinění" a "podařilo se mu je znovu spojit s vlastí", dodal Farcádi.
Nicméně loni Orbán mnoho příslušníků maďarské menšiny v Rumunsku rozhněval, protože v rumunských prezidentských volbách podpořil krajně pravicového, euroskeptického kandidáta. Političtí a náboženští lídři maďarské menšiny tohoto politika, který nakonec prohrál s centristickým kandidátem, považovali za hrozbu pro práva své komunity.
Někteří lidé AFP řekli, že pro Fidesz hlasovat nebudou. "Volil jsem tak, abych pomohl opozici v Maďarsku převzít moc a provést v zemi změny," řekl 39letý Sándor Kolumbán, kterému patří IT firma ve městě Odorheiu Secuiesc. V minulosti volil Fidesz, ale vadí mu politická korupce a opatření, která tato strana v uplynulých letech podnikla ve školství. Mnoho členů menšiny se podle něho kouká jen na maďarské televizní kanály a nesledují nezávislá média, která "přinášejí zprávy nepohodlné pro Fidesz".
Pětadvacetiletý novinář Hunor Tóth také kritizuje Orbánovu vládu a říká, že je "důležité, aby nastaly skutečné změny, změny v nefunkčním vedení".
Řezník z Kansasu, který si vedl deník utrpení. Milý soused Robert Berdella skrýval dům hrůzy
Působil jako obyčejný soused od vedle. Místo toho Robert Berdella vedl dvojí život plný brutality. Za zdmi jeho domu se odehrávalo systematické mučení, které by spíš patřilo do hororu než do poklidné čtvrti v americkém Kansas City. O všem si vedl pečlivé zápisky, uchovával fotografie jako suvenýry. Vše vyšlo najevo až ve chvíli, kdy se jedné z obětí podařilo nemožné: utéct.
Orlen a MOL odmítly pochybení při stanovování cen, vycházejí ze situace na trhu
Společnosti Orlen Unipetrol a MOL odmítly jakékoliv pochybení při stanovování svých cen pohonných hmot. Jejich velkoobchodní ceny podle nich vycházejí ze situace na trhu. Vyplývá to z reakce obou firem na dnešní kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO), který firmy vyzval ke zlevnění.
Příznivá zpráva z Německa: Hložek brzy naskočí do hry, MS by mohl stihnout
Český fotbalista Hoffenheimu Adam Hložek by měl ještě do konce sezony naskočit zpět do hry a mohl by tak být připraven na letní mistrovství světa. Třiadvacetiletý reprezentant se po zranění pomalu vrací do tréninku s týmem a podle kouče Christiana Ilzera je téměř jisté, že ve zbytku bundesligového ročníku nastoupí.
Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi. Nenapravil se, zní z věznice
Nejdéle vězněný trestanec v Česku Zdeněk Vocásek, který se později přejmenoval na Navrátila, zůstává ve vězení. Brutální vrah začátkem dubna stanul před soudem v Mostě, kam se jeho případ vrátil poté, co mu předchozí soud propuštění na podmínku zrušil. Muž má na svědomí dva lidské životy.
Skvělý Macháč potrápil Sinnera. Světové dvojce ukončil rekordní jízdu
Tenista Tomáš Macháč ukončil Janniku Sinnerovi po 37 vyhraných setech na turnajích Masters v řadě rekordní sérii, v osmifinále v Monte Carlu s druhým hráčem světového žebříčku ale nakonec prohrál. Pětadvacetiletý rodák z Berouna podlehl o rok mladšímu čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi 1:6, 7:6, 3:6.