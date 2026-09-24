„Mluvíš proti nám? Tak jdeme pryč.“ Pavel to zažil s Rusy, letos to čekalo nejen Trumpa

Valné shromáždění OSN, 24. září 2025: přesně před rokem prezident Petr Pavel přednesl svůj projev v Radě bezpečnosti, kde tvrdě sepsul Rusko a jeho agresi na Ukrajině. Přítomný byl i ruský diplomat Dmitrij Poljanskij. Ten si kritický projev české hlavy státu neposlechl do konce a odešel. Stejnou zkušenost měl letos i americký prezident Donald Trump. Na půdě OSN jde o tradiční „gesto“ nesouhlasu.
Připomeňme si nejprve loňská slova prezidenta Pavla, která jsou platná i dnes. „Zatímco Rusko předstírá připravenost k dialogu a vyjednávání, systematicky porušuje základní zásady mírového soužití mezi národy a nadále hraje o čas. A bude v tom pokračovat, dokud mu to mezinárodní společenství bude umožňovat,“ prohlásil Pavel v Radě bezpečnosti OSN.
Zhruba v tu chvíli opustil halu ruský delegát Dmitrij Poljanskij, první náměstek velvyslance při Stálé misi Ruska při OSN. Ten těsně před Pavlem vystoupil se svým projevem a na obhajobu Kremlu sdělil, že ukrajinští občané „umírají v nesmyslné řeži za prosazování geopolitických zájmů Západu“.
Jím uvolněnou židli následně obsadila jeho kolegyně. Ta se v průběhu projevu prezidenta Pavla párkrát rozpačitě zašklebila, kdykoliv přišla řeč na loňský ruský dronový incident v Polsku.
Ani tento ročník Valného shromáždění OSN v New Yorku se neobešel bez těchto tradičních symbolických protestů. Děje se to i na „velké“ obecné rozpravě, kde necelé dvě stovky vedoucích národních delegací – od prezidentů po premiéry – mají možnost v krátkosti vzkázat světu své myšlenky a postoje.
Trump naštval Kubánce, Írán zase USA
Letošní projev amerického prezidenta Donalda Trumpa poznamenaly dva momenty. Íránská delegace nechala svá místa téměř prázdná, zatímco americký prezident popisoval svou údajnou volbu mezi mírovou dohodou s Teheránem a „zničením“ Íránu.
Své právo opustit sál využila také kubánská delegace. Když Trump označil Kubu za „naprosto zkrachovalý stát“ a prohlásil, že její vláda padne, čtyři kubánští diplomaté se zvedli a svižně zamířili k východu, což zachytila i světová média.
Zrcadlově stejnou situaci pak zažil íránský prezident Masúd Pezeškján. Jakmile promluvil o obětech amerických a izraelských úderů, zvedl se ze svého místa jediný diplomat Spojených států a odešel. Pezeškján pak zbylým přítomným v sále sdělil, že navzdory útokům odmítá kapitulovat a nepřistoupí na omezení svého jaderného programu.
Loni pro změnu hovořil izraelský premiér Benjamin Netanjahu před mořem prázdných židlí. Mnozí diplomaté odmítli zaujmout svá místa na protest proti izraelské válce v Pásmu Gazy. Jakmile Netanjahu začal mluvit, odcházejících diplomatů bylo tolik, že se u východu vytvořila fronta, připomíná například deník The New York Times.
„Do toho OSN nic není“
Sál Valného shromáždění OSN nabízí téměř dvěma stovkám světových lídrů řečnický pult a dva mikrofony, aby mohli přednést své postoje. Přibližně tisícovka níže postavených diplomatů má možnosti sebevyjádření omezenější. Mohou zůstat sedět, nebo odejít.
Historie si pamatuje celou řadu podobných demonstrativních odchodů ze sálu. Během alžírské války za nezávislost v 50. letech opouštěli francouzští zástupci sál pokaždé, když se Valné shromáždění konfliktem zabývalo. Paříž tehdy tvrdila, že jde o záležitost, do níž OSN nic není.
V roce 1956 odešla maďarská delegace z Valného shromáždění po sovětské invazi do Budapešti. Když jihoafrický ministr zahraničí během zasedání v roce 1964 obhajoval systém rasového apartheidu, sál na protest opustili diplomaté přibližně 40 zemí.
K dalšímu masovému odchodu došlo v roce 2010. Tehdejší íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád zopakoval konspirační teorie, podle nichž za teroristickými útoky z 11. září 2001 stály Spojené státy. Jeho projev si neposlechli zástupci více než 30 zemí včetně amerických diplomatů.
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