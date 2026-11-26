Anthonyho Williamse, který loni v Británii při třech incidentech zaútočil nožem, ve čtvrtek porota britského soudu uznala vinným ze 14 pokusů o vraždu. Informoval o tom portál BBC s tím, že soud chce výši trestu oznámit v únoru příštího roku.
Williams napadl cestující ve vlaku do Londýna, útočil také v Peterborough a ve vlaku v londýnské stanici Pontoon Dock.
Třiatřicetiletý Williams loni 1. listopadu nastoupil v Peterborough do vlaku, který mířil do Londýna. Krátce poté postupně ve čtyřech vagonech zaútočil na personál i cestující.
Vlak pak neplánovaně zastavil v Huntingdonu, odkud záchranáři převezli zraněné do nemocnice. Zranění utrpělo deset lidí, z nichž devět bylo v ohrožení života. Nikdo ale nakonec nezemřel.
Policie následně zjistila, že Williams o den dříve nožem napadl tři lidi v Peterborough a následujícího rána pobodal 17letého muže ve vlaku, který přijížděl do londýnské stanice Pontoon Dock. Všichni tito napadení rovněž přežili. Poté se Williams vrátil domů do Peterborough, kde později odpoledne zaútočil ve vlaku do Londýna.
Policie vyloučila, že by trojice incidentů byla teroristickým útokem. Svědci vypověděli, že Williams během svého činu hovořil o tom, že nenechá ďábla zvítězit. U sebe měl podle britských médií alkohol, který popíjel.
Ke svému rozhodnutí dospěla porota po 16hodinové poradě, uvedla televize Sky News. Konkrétní datum vynesení rozsudku stanoveno není, podle BBC se tak stane předběžně počátkem února.
Mohlo by vás také zajímat: Tady končí sranda! Obří slovenská ostuda, pak se Japonci vrhli na Vietnamce. A zase Letná
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Sníh a ledovka komplikují dopravu. Hasiči vyjížděli k desítkám nehod
Hasičům ve čtvrtek kvůli sněžení a ledovce v Česku přibylo výjezdů k dopravním nehodám, zejména na jihu Čech a Moravy. Od půlnoci do 13:30 zasahovali u 52 nehod, ve středu, kdy nesněžilo ani nepršelo, jich za stejnou dobu evidovali 29, uvedli na síti X.
V USA je přes 530 tisíc domácností kvůli počasí bez dodávek elektřiny
Ve Spojených státech, kde se ve čtvrtek slaví Den díkůvzdání, je přes 530 tisíc domácností kvůli počasí bez dodávek elektřiny. Pro 80 milionů lidí navíc platí výstrahy před špatným počasím, informuje agentura DPA.
Za týden mohou zamrznout rybníky, pak přijde obrat. Meteorolog popsal výhled
Česko zasáhlo vydatné sněžení, které místy přinese až dvacet centimetrů sněhu. Podle meteorologů vydrží mrazy i v příštím týdnu, kdy mohou zamrznout první rybníky. Výhled na celou zimu ale naznačuje obrat – místo dlouhých mrazů čeká nížiny spíše teplotní nadprůměr a déšť.
Costa hledá shodu na rozpočtu EU, s lídry bude jednat až do půlnoci
Pracovní oběd unijních prezidentů a premiérů na summitu v Bruselu skončil, oznámila mluvčí předsedy Evropské rady Maria Tomasiková. António Costa nyní zahájil individuální schůzky s různými skupinami zemí, které by měly trvat až do půlnoci.
Je pěkné závodit tam, kde létají rakety? Šampion F1 kritizuje závody v bouřlivém regionu
Finále letošní sezony formule 1, které tvoří závody v Kataru a Abú Zabí, doprovázejí kontroverze.