Zahraničí

Kreml po volební prohře útočí na Moldavsko. Kišiněvu vyslal temný vzkaz

ČTK ČTK
před 36 minutami
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Kišiněv bránil Moldavanům žijícím v Rusku se voleb účastnit. V hlasování zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS). Peskov dále prohlásil, že vyjadřovat se k výsledkům voleb je předčasné.
Ruský prezident Vladimir Putin s mluvčím Kremlu Dmitrijem Peskovem na snímku z 8. října 2024 v Moskvě
Ruský prezident Vladimir Putin s mluvčím Kremlu Dmitrijem Peskovem na snímku z 8. října 2024 v Moskvě | Foto: Reuters

Mluvčí ruského preidenta Vladimira Putina řekl, že vyjadřovat se k volbám v Moldavsku považuje za předčasné. "Nejprve by se v tom měli vyznat sami Moldavané," uvedl a bez dalších podrobností dodal, že některé politické síly hovoří o možných porušeních volebních pravidel.

Související

Rusko neuspělo ve snaze o destabilizaci Moldavska, řekl Zelenskyj

Moldavsko, volby, EU, Rusko, Dodon, Sandu

Statisíce občanů Moldavska žijících v Rusku podle Peskova neměly možnost odevzdat svůj hlas, protože pro ně byly otevřeny pouze dvě volební místnosti. "To samozřejmě nestačilo, volit tak nemohli všichni, kteří o to měli zájem," řekl mluvčí Kremlu.

Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij obvinil moldavské proevropské politické síly z pokusů o manipulaci s výsledky hlasování. Provázelo je podle něho "porušování volebních práv a svobod, velké politické politické čistky a do očí bijící falšování".

Moldavská prozápadní vláda naopak opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a ze zasahování do voleb.

 
Mohlo by vás zajímat

Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Volby Moldavsko 2025 Rusko Kreml Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Dluhopisy s hodnotou 10.000 korun nabídne s pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta ročně a splatností čtyř let.
před 4 minutami
Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře
4:34

Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře

Aktuálně.cz se mluvilo s předsedou ANO Andrejem Babišem po jeho ranní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Ten se ho ptal na jeho možný střet zájmů.
Aktualizováno před 8 minutami
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

ŽIVĚ
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 26 minutami
Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Budovu českého velvyslanectví v Moskvě někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině.
před 32 minutami
Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Nemyslím, že současná společenská, politická a sociální situace v naší republice je dobrá, píše pro Aktuálně.cz publicista Ladislav Jakl.
před 36 minutami
Kreml po volební prohře útočí na Moldavsko. Kišiněvu vyslal temný vzkaz

Kreml po volební prohře útočí na Moldavsko. Kišiněvu vyslal temný vzkaz

V hlasování zvítězila proevropská Strana akce a solidarity (PAS). Mluvčí Kremlu prohlásil, že vyjadřovat se k výsledkům voleb je předčasné.
před 48 minutami
Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta, stejně jako v srpnu.
Další zprávy