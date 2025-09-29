Mluvčí ruského preidenta Vladimira Putina řekl, že vyjadřovat se k volbám v Moldavsku považuje za předčasné. "Nejprve by se v tom měli vyznat sami Moldavané," uvedl a bez dalších podrobností dodal, že některé politické síly hovoří o možných porušeních volebních pravidel.
Statisíce občanů Moldavska žijících v Rusku podle Peskova neměly možnost odevzdat svůj hlas, protože pro ně byly otevřeny pouze dvě volební místnosti. "To samozřejmě nestačilo, volit tak nemohli všichni, kteří o to měli zájem," řekl mluvčí Kremlu.
Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij obvinil moldavské proevropské politické síly z pokusů o manipulaci s výsledky hlasování. Provázelo je podle něho "porušování volebních práv a svobod, velké politické politické čistky a do očí bijící falšování".
Moldavská prozápadní vláda naopak opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a ze zasahování do voleb.