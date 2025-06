Mlátil ji tak, až ji odvezla sanitka. Pak ji ubodal. Ruští žoldáci zabíjí i doma

Muži, ale i ženy, děti či senioři se stávají obětí ruských vojáků. Podle posledních odhadů jde o stovky vražd, které spáchali zejména wagnerovci po návratu domů do Ruska. Popisujeme jejich příběhy.

Jevgenij Kramarenko se do Ruska z války na Ukrajině vrátil v roce 2022. Už předtím bojoval v Sýrii a zúčastnil se i začátků invaze do východoevropské země. Nedlouho po návratu začal terorizovat svou manželku Anastasii, především ze žárlivosti. Surově ji mlátil tak, až ji několikrát odvezla sanitka.

Žena od něj nakonec i se svými dětmi odešla, a ač se později smířili, podala nakonec žádost o rozvod. Kamarenko se tak vídal už jen s dětmi, které ale do psychického teroru postupně začal také zatahovat. "Přivedla si maminka domů nějaké muže? Volají mamince nějací muži?" ptával se svého syna. O několik dní později v létě roku 2024 Kamarenko svou exmanželku Anastasii zabil. Přepadl ji ve vchodu do domu, nastříkal jí do tváře pepřový sprej, vytáhl ji na ulici a více než desetkrát nožem bodl do hrudi a břicha.

Muž poté skončil ve vazbě. Vězení se ale vyhnul. Jen pár měsíců po vraždě znovu narukoval a odjel opět válčit na Ukrajinu. Jde jen o jeden z příběhů navrátilců z fronty, kteří se po návratu do Ruska dopustili vraždy či jiného zločinu, které začátkem roku shromáždil nezávislý ruský server 7х7. A nejde o jediný návrat ruského vojáka domů, který skončil vraždou.

Zabil souseda, který ho udal

Nikita Ljubimov žil v roce 2020 ve vesnici Murzakovo v Čuvašské republice v Rusku. Podle svých sousedů celou obec terorizoval - ve výčtu jeho zločinů se objevuje loupež či napadení. Nakonec jej zatkla policie a soud, u kterého proti němu svědčil jeden ze sousedů Igor Puškin, jej poslal na pět a půl let do trestanecké kolonie. Tam ale podepsal smlouvu s wagnerovci a vydal se bojovat na Ukrajinu. V bojích byl ale zraněn a následně se už jako svobodný člověk vrátil domů. Opilý pak přišel do Puškinova domu a zabil ho. "Muž žil sám, takže jeho tělo o čtyři dny později v domě našla sousedka," líčí zločin server.

A wagnerovci se v Rusku zabíjejí dokonce i mezi sebou. Například loni popíjeli dva bývalí žoldnéři na malém městě na Urale. Muž, jehož jméno média nezmiňují, tehdy druhému z žoldnéřů Alexeji Konstantinovi řekl, že na Ukrajině v řadách wagnerovců "nuloval trestance" - tedy zabíjel vojáky za různá provinění, jako je například dezerce či užívání drog. Po těchto slovech ho Konstantinov devětkrát udeřil sekerou do hlavy a muž na místě zemřel.

Smrtí skončila i další pitka. Sergej Batujev, který se v roce 2022 vrátil z Ukrajiny, popíjel s veteránem války v Čečensku Denisem Šustovem. "Batujev muže dvakrát střelil vzduchovkou, poté ho uškrtil elektrickým kabelem a jeho tělo ukryl v lese," popisuje server následnou vraždu.

Umlátil seniorku polenem

Obětí trestných činů navrátivších se Rusů se ale stávají i senioři. Dvaašedesátiletá Marie žila se svým manželem trpícím demencí ve vesnici ve Sverdlovské oblasti. "Wagnerovec Vladimir Ščerbakov se vloupal do jejich domu, ubil důchodkyni k smrti polenem a ukradl peníze a šperky. Mariin manžel byl ve vedlejší místnosti, všechno slyšel, ale své ženě nemohl pomoci," líčí server.

Kirill a Taťána žili v Krasnodaru a živili se jako organizátoři akcí. Při cestě z práce se jim ale stala nehoda, při níž vjeli autem do příkopu. Když u nich zastavil vůz se třemi muži, doufali v pomoc. Ti je ale místo toho svázali, odvedli k bankomatu a donutili vybrat peníze. Pak je oba zabili a jejich auto zapálili. Všichni vrazi byli recidivisté. Jeden z nich byl už dříve odsouzen na 18 let, z vězení se ale dostal díky narukování k wagnerovcům.

Znásilnili děti i důchodkyně

Některé z obětí byly před vraždou také znásilněny. Jde například o osmiletou dívku Rostovské oblasti či pětaosmdesátiletou důchodkyni v Kirovské oblasti. Později vyšlo najevo, že vrah důchodkyně opět podepsal smlouvu s armádou a vrátil se na Ukrajinu.

Jak zjistil server z rozsudků ruských soudů, až do konce loňského roku takto navrátilci z Ukrajiny zavraždili nejméně 271 lidí. Jak už bylo zmíněno, jde o muže, ale i ženy a děti či seniory. Další odhady pak mluví dokonce až o téměř pěti stovkách civilistů, které bývalí vojáci zabili či vážně zranili. A obětí bude pravděpodobně přibývat.