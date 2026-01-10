Přeskočit na obsah
10. 1. Břetislav
Zahraničí

Mladý Ukrajinec popisuje překvapivé úskalí padajících granátů. „Něco na nás číhá.“

Dvaadvacetiletý Viktor dobrovolně vstoupil do armády, aby bránil Ukrajinu

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

„U pěchoty je to těžké, strašně těžké,“ říká dvaadvacetiletý Viktor, který ve svém věku do armády nemusel, ale dobrovolně narukoval. „Někdo tu práci dělat musí.“ Podle něj je hlavní zachovat chladnou hlavu. „Padají na nás granáty, ale musíte sedět, vytrvat a ani se nehnout, protože nad námi létají drony,“ dodává.

V rozhovoru s Matyášem Zrnem popisuje Viktor, proč se přihlásil do armády, jaké to bylo v pěchotě, proč se nechal nakonec přeložit k jednotce dronů a jaké to bylo, když se mu podařilo zajmout ruského okupanta.

Všechna videa z pořadu Spotlight - Hlasy z fronty si můžete přehrát zde.

