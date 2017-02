Mladý Nizozemec dostal 31 měsíců vězení, chtěl k džihádistům

před 1 hodinou

Třiadvacetiletý Nizozemec byl ve středu odsouzen ke 31 měsícům vězení za to, že se dvakrát pokusil odjet za islamistickými bojovníky v Sýrii. Podle soudu v Haagu je cílem rozsudku odradit další možné kandidáty na cestu za džihádisty na Blízkém východě. Informovala o tom agentura AFP. Mladík se pokusil dostat do Sýrie poprvé v roce 2014 a poté v roce 2015. Pokaždé přes Turecko, kde byl vždy zatčen a vrácen do Nizozemska. Nizozemské úřady se letos rozhodly zpřísnit postup vůči obyvatelům země, kteří se vydají na Blízký východ s cílem bojovat ve službách radikálů. Do Sýrie a Iráku zamířilo nejméně 280 Nizozemců, domů se jich vrátilo zatím 45.

autor: ČTK