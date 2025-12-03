Zahraničí

Mladý Kadyrov je plnoletý. Službu v armádě vyměnil za hrátky s granátometem

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 35 minutami
Podobně jako jeho otec - čečenský prezident Ramzan Kadyrov - miluje i Adam Kadyrov drahé věci a zbraně. Na rozdíl od červnové svatby ale své osmnácté narozeniny oslavil méně okázale: střílel z granátometu s bývalým šampionem UFC Jonem Jonesem, který na oslavu přiletěl až ze Spojených států.
Adam Kadyrov na archivním snímku.
Adam Kadyrov na archivním snímku. | Foto: Profimedia.cz

"Bylo to boží. Pozval mě prezident Kadyrov, strávil jsem den oslavou 18. narozenin jeho syna, střílením z exotických zbraní, moje nejoblíbenější je RPG. Nikdy jsem nejedl tolik jídla, jedl jsem jako král," odpověděl Jones na svém profilu na sociální síti X jednomu z fanoušků na otázku, jak bylo v Čečensku.

Spolu s oslavencem navštívil bojovník střelnici na "univerzitě speciálních jednotek" v Gudermesu, kde od roku 2022 trénují žoldnéři z celého Ruska na válku proti Ukrajině, jak připomíná web Kavkaz.Realii. Kromě granátometu dostal Jones několik typů kulometů, útočných pušek a pistolí. A byl sám se sebou spokojený: "Kluci si hned uvědomili, že tohle není moje první zkušenost," popsal Jones.

Kromě Adama Kadyrova si přítomnost šampiona užil také jeho otec Ramzan. Ve videu, které se objevilo zase na síti Instagram, se o několik hlav vyšší Jones marně snaží čečenského vůdce složit k zemi. "Ramzanu Achmatovičovi se fyzickou kondicí nikdo nevyrovná a vždy podporuje sport, zdraví a sílu," okomentovalo jeho výkon čečenské ministerstvo sportu a fyzické kultury.

To vše uprostřed zvěstí o zhoršujícím se Kadyrovově zdraví, média totiž spekulují, že je Čečenec vážně nemocný a že ho právě čerstvě osmnáctiletý Adam může do budoucna nahradit. To ale pro server Kavkaz.Realii zpochybňuje politolog Ruslan Aisin.

"Adamova publicita zjevně dosáhla vrcholu. Je jasné, že je potenciálním nástupcem skrze rodinné vazby. Domnívám se ale, že Kreml s tím nesouhlasí," vysvětlil expert s tím, že se Ramzan Kadyrov podle něj nyní pokusí co nejvíce rozdělit své pravomoci a zdroje v rámci svého klanu. "Náušnice pro každou dceru, kůň pro každého syna," doplnil Aisin.

Mladý Adam už v červnu zaujal tím, že se objevil na videu, kde slaví svatbu: čerstvý ženich jede v drahém Mercedesu třídy G, přestože Evropská unie už v roce 2022 vývoz luxusních aut do Ruska zakázala, a k tomu má na rukou hodinky Jacob & Co. zdobené 320 diamanty, odhadem za 150 milionů českých korun (550 milionů rublů), a u toho střílí do vzduchu ze zlaté pistole.

Zajímavostí také je, že zatímco mladý Kadyrov střílí z granátometu, jeho vrstevníci v Rusku musí v jeho věku nastupovat na vojenskou službu.

Syn Ramzana Kadyrova Adam na záběrech střílí do vzduchu | Video: Telegram/CTD
 
