Přeskočit na obsah
Benative
20. 8. Bernard
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Mladý Čech na bavorské hranici hajloval na německé policisty

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Opilý 25letý Čech ve středu večer hajloval na německé policisty z místa spolujezdce na hraničním přechodu Furth im Wald. Německé úřady ho vyšetřují kvůli použití symbolu protiústavních organizací, napsal ve čtvrtek list Mittelbayerische Zeitung.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Spolková policie muže vyšetřuje kvůli používání symbolů protiústavních organizací. Muž se k činu přiznal. (Ilustrační foto)Foto: iStock
Reklama

Kolem 21:00 vjel na hraniční přechod automobil s německou poznávací značkou. Když pomalu projížděl kolem policistů, spolujezdec adresoval spolkovým policistům nacistický pozdrav a dvěma prsty naznačil hitlerovský knír.

Policisté automobil zastavili ve městě Furth im Wald. Spolujezdcem byl 25letý český státní příslušník. Alkoholový test ukázal 0,96 promile alkoholu v krvi.

Související

Spolková policie muže vyšetřuje kvůli používání symbolů protiústavních organizací. Muž se k činu přiznal. Po ukončení prvotního policejního vyšetřování mu policisté dovolili pokračovat v cestě.

Mohlo by vás také zajímat: Boeing 787-9 přejel v sobotu na mnichovském letišti celou ranvej

Boeing 787-9 přejel v sobotu na mnichovském letišti celou ranvej | Video: X/ MunichAviation
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
hasič, hasiči, větve, úklid
hasič, hasiči, větve, úklid
hasič, hasiči, větve, úklid

Po bouřkách na jihu Moravy bylo bez elektřiny zhruba 4500 odběrných míst

Přibližně 4500 odběrných míst na jihu Moravy ve čtvrtek zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Kolem 21:30 zbývalo bez dodávky elektřiny ještě asi 1400 odběrných míst, uvedl mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Desítky zásahů mají také jihomoravští hasiči.

Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv

ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev si vyžádal oběti. „To chystali dlouho,“ zuří Zelenskyj

Rusko čtvrteční masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něho na Ukrajinu zaútočila balistickými střelami, střelami s plochou dráhou letu a drony a způsobila škody v Kyjevské oblasti, Kyjevě, Oděské a Černihivské oblasti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama