Mladý Čech na bavorské hranici hajloval na německé policisty

Opilý 25letý Čech ve středu večer hajloval na německé policisty z místa spolujezdce na hraničním přechodu Furth im Wald. Německé úřady ho vyšetřují kvůli použití symbolu protiústavních organizací, napsal ve čtvrtek list Mittelbayerische Zeitung.
Kolem 21:00 vjel na hraniční přechod automobil s německou poznávací značkou. Když pomalu projížděl kolem policistů, spolujezdec adresoval spolkovým policistům nacistický pozdrav a dvěma prsty naznačil hitlerovský knír.
Policisté automobil zastavili ve městě Furth im Wald. Spolujezdcem byl 25letý český státní příslušník. Alkoholový test ukázal 0,96 promile alkoholu v krvi.
Spolková policie muže vyšetřuje kvůli používání symbolů protiústavních organizací. Muž se k činu přiznal. Po ukončení prvotního policejního vyšetřování mu policisté dovolili pokračovat v cestě.
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