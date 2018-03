Mladíci z Evropy se fotili u Machu Picchu se staženými kalhotami. Správci památky je vykázali

před 52 minutami

Správa archeologické památky Machu Picchu vyloučila z areálu tři evropské turisty, kteří se na místě fotografovali s odhalenými hýžděmi. Podle agentury AFP to oznámila místní policie. Jde o Němce, Švýcara a Nizozemce. "Všichni tři turisté stáhli svoje kalhoty a fotili se s odhaleným pozadím," uvedla policie s tím, že podobné praktiky jsou na daném místě zakázané. Trest pro muže ve věku od 21 do 26 let se obešel bez pokuty či dlouhého výslechu na policejní stanici. Komplex teras a chrámů Machu Picchu v peruánských Andách, zbytky města, postaveného v polovině 15. století z přesně opracovaných kvádrů bez pojiva, jsou od roku 1983 zapsané na seznamu světově chráněných památek UNESCO.

autor: ČTK