Mladič může zemřít ještě před vynesením rozsudku, tvrdí obhájci. Žádají o povolení léčení v Rusku

před 1 hodinou

Haag - Bývalý vrchní velitel bosenskosrbské armády Ratko Mladič, souzený Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), je podle svých obhájců vážně nemocný a mohl by zemřít ještě před vynesením rozsudku. Proto žádají, aby byl dočasně propuštěn z vazebního vězení kvůli potřebnému léčení. Informovala o tom v úterý agentura AP.

V písemné žádosti, kterou tribunál zveřejnil, advokáti uvádějí, že propuštění Mladiče "je jediný náležitý, humánní a lékařsky podložený krok, který může zajistit, aby se dožil vynesení rozsudku".

Procesní řízení skončilo závěrečnými řečmi obžaloby a obhajoby loni v prosinci a soudci nyní zvažují verdikt, což ještě může trvat řadu měsíců. Obžaloba má 11 bodů, včetně viny za brutální ostřelování obklíčeného Sarajeva a hlavní odpovědnosti za srebrenický masakr, při němž bosenskosrbské síly v létě 1995 na konci války v Bosně povraždily 8000 zajatých muslimských mužů.

Žalobce Alan Tieger navrhl pro Mladiče doživotní trest vězení. Obhajoba na druhé straně žádá zproštění viny v celém rozsahu, protože se podle ní žalobcům nepodařilo dokázat, že Mladič zorganizoval krvavé etnické čistky, které provázely občanskou válku v Bosně (1992-1995).

Mladič, kterému bylo 12. března 74 let, údajně utrpěl srdeční infarkt v době, kdy se po válce v Srbsku skrýval před zadržením. Dopaden a předán ICTY byl v roce 2011 a od té doby si ve vězení často stěžuje na zdravotní potíže.

Podle obhájců Mladičovi nebyla ve věznici a blízké nizozemské nemocnici dosud poskytována odpovídající lékařská péče. Mělo by mu být proto povoleno odcestovat do Ruska, kde by se o něj patřičně postarali. Advokáti přitom tvrdí, že ruské úřady se zaručily, že v případě souhlasu tribunálu pro to zajistí veškeré stanovené podmínky.

Právníci v žádosti předané ICTY uvádějí, že u Mladiče se v poslední době začaly projevovat symptomy nastávající nebo již probíhající tranzitorní ischemické ataky, lehké mrtvice, která může vést k mozkovému infarktu či k srdeční příhodě s následkem smrti.

Ve věznici ICTY v Haagu zemřel před 11 lety na srdeční infarkt bývalý srbský prezident Slobodan Milošević. Nedočkal se tak rozsudku v procesu, v němž byl obžalován z odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané během válečných konfliktů, které v letech 1991 až 1995 provázely rozpad bývalé Jugoslávie.

autor: ČTK