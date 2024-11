Ruská hvězda zesměšnila před davem dívku. Putinův režim utahuje šrouby i u dětí

Dvanáctiletá Jana se, stejně jako čím dál více mladých Rusů, ve volném čase věnuje nevšednímu koníčku. S maskou na tváři skáče, běhá či kluše, jako by byla čtyřnohé zvíře. Populární kvadrobik, jak se aktivitě říká, se stal trnem v oku kremelského režimu i tamních duchovních. Ti v něm vidí ohrožení “tradičních” ruských hodnot i prvky satanismu a chtějí ho zákonem zakázat, informovala agentura AFP.

"Spolu s hnutím LGBT jsou to hlavy stejné hydry," tvrdí o nevšedním hobby úřední zmocněnkyně pro práva dětí v ruském Tatarstánu Irina Volecová. | Video: TikTok

Sociální sítě plní videa mladých lidí a dětí v maskách s chlupatými plyšovými tlapkami, jak běhají po čtyřech, vrčí, mňoukají a předstírají, že jsou čtyřnozí tvorové. Počínání členů poměrně nové subkultury, známé jako kvadrobik, vyvolalo ostré reakce ze stran ruských úřadů, tamních duchovních i kremelských propagandistů. Ti v něm mimo jiné vidí pokus o "dehumanizaci" mladé ruské generace přicházející ze Západu.

Aktivitě se věnuje i dospívající dívka Jana. Podle ní jde o skvělou zábavu, která jí pomáhá ve zlepšování fyzického zdraví. "Tělesně jsem zesílila, dokážu chodit po rukou," říká. Videa, na nichž se neobvyklému koníčku věnuje, zveřejňovala na platformě TikTok. Podobný obsah má na síti desítky tisíc zhlédnutí.

Ačkoli se jedná o hobby, které stále zahrnuje poměrně malý okruh lidí, pro Kreml jde o čím dál důležitější téma. Obavy z kvadrobiku zaznívají v propagandistických televizních rozhovorech a reportážích.

K tématu se podle agentury AFP vyjádřila například úřední zmocněnkyně pro práva dětí v ruském Tatarstánu Irina Volecová. Podle ní si na koníček stěžuje mnoho občanů, kteří mají strach z "odlidšťování" mladé generace. Riziko vidí také ve furries, subkultuře dětí i dospělých, kteří se převlékají za zvířecí postavy, jež mohou mluvit, chodit po dvou a nosit oblečení. "Spolu s hnutím LGBT jsou to hlavy stejné hydry," říká politička.

"Chtějí, abychom se zřekli lidské identity," tvrdí politici

Ruští poslanci letos podali návrh zákona, kterým by kvadrobik zakázali, podobně, jako dříve učinili například v případě "propagace života bez dětí" nebo když nejvyšší soud zakázal "hnutí LGBT" usilující o ochranu práv sexuálních menšin.

"Nařídí nám, kolik máme mít dětí a jak si mají hrát? To jako vážně?" vyjádřila se podle AFP Janina matka, která si s ohledem k represím v zemi přála nepublikovat své příjmení.

"Věděli jste, že mezi kvadrobiky je desetkrát víc lidí, kteří se ztotožňují s LGBT?" pokládá řečnickou otázku oscarový režisér a propagandista Kremlu Nikita Michalkov. "Není to dětská hra ani sport, ale subkultura, která připravuje děti k přijetí antihodnot, včetně genderové plurality a LGBT," tvrdí Fjodor Lukjanov, který má na moskevském patriarchátu ruské pravoslavné církve na starosti záležitosti rodin.

"Jsme ve fázi, kdy nás tlačí k tomu, abychom se zřekli nejen naší genderové identity, ale i lidské identity," postěžoval si v říjnu na sociální síti Telegram předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin.

Rozruch kolem tématu přiživila i prokremelská zpěvačka vystupující pod jménem Mia Boyka. Ta se během jednoho ze svých vystoupení v září rozhodla vyvést na podium dětskou fanynku, která přišla v masce kočky, aby jí zesměšnila sérií jízlivých otázek. "Teď jsi kočka, zítra budeš pes. A pozítří se rozhodne, že bude kluk a budeme mít v našich rodinách první mámu a druhou mámu," řekla dívce před publikem.

"To je hrůza! Odkud to vše berou?" reaguje na kritiku matka dvanáctileté Jany. "Jsou to děti, které nedělají nic jiného, než, že se baví. Přijde čas, kdy se ze všech stanou nudní dospěláci," dodala.

Kampaň, která má rozdělit Rusko a Západ

Ultranacionalistický poslanec Andrej Svincov, který je spoluautorem návrhu trestat pokutami osoby praktikující kvadrobik, běsní při vzpomínce na video, na kterém se měla objevit žena, která na vodítku venčila svého syna převlečeného za psa. Něco takového musí Rusové podle něj pokládat za nechutné. "Se zákazem LGBT jsme se zpozdili o čtvrtstoletí," propojuje poslanec nevšední hobby s nesouvisejícím zařazením "hnutí LGBT" mezi extremistické organizace.

"Musíme alespoň dohnat tato nová hnutí, vnucovaná Západem, zaměřená na zničení naší demografie," tvrdí v narážce na demografickou krizi v Rusku, kterou prezident Vladimir Putin sliboval vyřešit, ale ani po čtvrt století u moci neuspěl.

Podle nezávislého politologa Konstantina Kalačeva se debata o kvadrobiku stala dalším nástrojem Kremlu k tomu, aby ve společnosti prohloubil propast mezi Ruskem a Západem. A to se zdánlivě daří. 35 procent Rusů se podle průzkumu střediska VCIOM, blízkého Kremlu, domnívá, že výskyt kvadrobiku lze přičíst "škodlivému vlivu ciziny". Třetina ho chce zakázat.

