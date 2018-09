Z kávovníků zůstaly jen "kostry". Portoriko zachraňuje farmy, které zpustošil hurikán

Tak to vypadalo v Portoriku před rokem. | Foto: Reuters

Amerikou se prohnala bouře Florence, Portoriko se ale stále nevzpamatovalo ani z loňského hurikánu Maria. Ten mimo jiné zdevastoval i místní tradiční kávový průmysl.

San Juan - Přes část východního pobřeží Spojených států se minulý týden prohnala tropická bouře Florence. Některé oblasti se přitom ani nestihly úplně vzpamatovat z hurikánů, které jí předcházely.

Mezi nimi i Portoriko, karibský ostrov náležící USA, který loni zpustošila Maria. Podle guvernéra zabila až tři tisíce lidí a kromě toho zdevastovala i místní tradiční kávový průmysl, který zničehonic přišel o 18 milionů kávovníků a 85 procent úrody. Ministerstvo zemědělství vyčíslilo škodu na plodinách na více než dvě miliardy dolarů (v přepočtu 44 miliard korun).

"Kvůli Marii jsem přišel prakticky o celou farmu," cituje britský server BBC Portoričana Luise Ramireze. "Káva je nejlepší plodina, jakou produkujeme, ale kvůli špatnému počasí ji lidé opouštějí," dodává a uvádí i jeden konkrétní příklad.

V oblasti Las Indiera v západní části ostrova bylo v minulosti na osm desítek velkých producentů kávy. Dnes je velkých farem pouze pět.

Podobně je na tom i 82letý farmář Luis Ruiz. "Byl jsem tu 55 let, ale kvůli Marii už nemohu pokračovat. Přišel jsem o všechno: kávu, banány, pomeranče. Ztratil jsem vše," svěřil se serveru Pri.org. Z jeho kávovníků zůstaly jenom "kostry".

Banánovému průmyslu se nakonec podařilo znovu ožít, letos v červenci už ostrov zvládl pokrýt vlastní poptávku po žlutém ovoci. Jenže kávový průmysl, kterému se dlouhodobě dařilo v hornatých oblastech, má cestu těžší.

Ruiz tvrdí, že on sám si nemůže dovolit znovu zasadit plodinu. Na první sklizeň by si počkal nejméně tři nebo čtyři roky. "Ručím farmou bance. Myslím, že ji ztratím."

Nová šance?

Tisíce dalších portorických pěstitelů se ale snaží dát kávě druhou šanci. Dost možná je to jejich poslední příležitost, jak setrvat ve svých domovech. Pokud jim Maria, popřípadě následný hurikán Irma, vůbec nějaké zanechala.

"Vyrostl jsem v kávové kultuře," říká Kris Rodriguez, kterému patří farma nedaleko městečka Maricao. "Na kávě jsem se narodil a vždycky jsem chtěl mít svoji vlastní farmu, protože je to moje vášeň," říká bývalý voják, který je součástí rodícího se "hnutí" za záchranu portorické kávy.

"Kávový průmysl je páteří 22 samosprávních územních jednotek na ostrově. To je to, co dělají. Pěstují kávu. Mluvíme tu o zlepšování života pro dva tisíce rodin," říká Isabel Rullánová, spoluzakladatelka neziskové společnosti ConPRometidos, která se stará o zlepšení soběstačnosti ostrova.

Mnoho mladých lidí po hurikánu opustilo ostrov, protože nemohli sehnat práci, kterou právě místní kávový průmysl dříve nabízel. Podle odhadů mohlo z ostrova po pustošivé Marii odejít až 200 tisíc lidí. Řada z nich za sebou zanechala opuštěné farmy.

Z velkých polí zbyla jen čtvrtina

V rodině Wilfreda "Junnyho" Ruize Feliciana se mnoho generací věnovalo pěstování kávových bobů. Podle něj by Portoriko bez kávy upadlo do ještě větší chudoby.

"Není to jen San Juan, není to jen Guaynabo. Maria nejvíc zasáhla lidi v centrální oblasti," říká Feliciano, jehož rodině se pole s kávou smrskla na čtvrtinu. Z dvaceti zaměstnanců mu zbyli pouze čtyři.

Přesto Feliciano doufá, že tradici v rodině udrží. "Potřebujeme agresivnější revitalizační plán pro průmysl i region," říká a žádost o pomoc směruje především na vládu.

Pomáhají ale i jiní, například zmíněná nezisková organizace ConPRometidos, která se opírá o mladou generaci a usiluje o soběstačné Portoriko. Ať už z pohledu financí, nebo třeba udržení mladých lidí na ostrově.

Funguje už šest let. Momentálně se snaží najít peníze právě pro portorický kávový průmysl. Podle neziskovky ostrov momentálně produkuje na čtyři tisíce tun kávy, mohlo by to být ale i šestkrát více.

Rozepře s prezidentem

Kávový průmysl na Portoriku zažíval těžkosti už před hurikánem Maria, například v regionu Maricao počet farem mezi roky 1992 a 2012 klesl o dvě třetiny. Maria mu ale zasadila definitivní ránu.

Hurikán udeřil na Portoriko loni na konci srpna. Emoce ale vzbuzuje v Americe dodnes. Prezident Donald Trump minulý týden popudil portorického guvernéra Ricarda Rossella, když vychválil pomoc, kterou Washington těžce zasaženému ostrovu poskytl.

"Vlastně si myslím, že to byl jeden z nejlepších výkonů v dějinách s ohledem na to, o čem se bavíme," řekl Trump, který události připomněl v souvislosti s bouří Florence.

Americký prezident přitom loni čelil kritice ostrovanů, že pomoc byla opožděná a nedostatečná. Guvernér Rossello mu minulý týden navíc připomněl, že hurikán připravil o život téměř 3000 lidí.

