Ruský novinář: Navalnyj není pro všechny hrdina, ale mladé Rusy už Putin štve

Výzvu zatčeného opozičního lídra Alexeje Navalného k demonstracím vyslyšelo v Rusku přes sto tisíc lidí. Největší protesty se odehrály podle očekávání v Moskvě a Petrohradě, ale Rusové vyšli do ulic a na náměstí celkem ve 122 městech. Ruský novinář Jaroslav Šimov z Rádia Svoboda říká pro Aktuálně.cz, že Rusové jsou v názorech jak na Navalného, tak na prezidenta Vladimira Putina značně rozdělení.

Byly to největší demonstrace za posledních deset let. Dokonce i v sibiřském Jakutsku se sešlo několik stovek protestujících, přestože teplota venku klesla pod minus padesát stupňů.

Policie zatkla za jediný den 3400 osob, což je rekord od vzniku nezávislé Ruské federace v roce 1991. Zároveň video Navalného týmu o obrovském paláci stavěném pro prezidenta Vladimira Putina u Černého moře vidělo na serveru YouTube za necelý den přes 85 milionů diváků.

Dvě klíčové otázky zní: jak velké popularitě se Navalnyj skutečně těší mezi ruskou veřejností? A dospěla situace do bodu, kdy opozičník ohrožuje stabilitu režimu prezidenta Vladimira Putina?

"Navalného mediální aktivity právě proto, že v televizi nejsou a za dnešního politického režimu tam být ani nemohou, se orientují většinou na lidi, kteří se na televizi moc nedívají - především na mladší, internetovou generaci. Co se důvěryhodnosti Navalného týče, je to složitější otázka. Podívejme se na výsledky loňského průzkumu sociologického centra Navada. Podle nich Navalného aktivity schvalovalo 20 procent Rusů, zatímco 50 procent je odsuzovalo, 12 procent nemělo žádný názor a 18 procent netušilo, kdo ten Navalnyj je," uvádí Šimov z Rádia Svoboda.

Oficiální ruská média informují o Navalném málo a pokud, tak negativně. Tiskové agentury Tass a Ria Novosti, stejně jako všechny televizní kanály, v sobotu zveřejnily krátké informace o nepovolených mítincích, ale nezmínily ani neukazovaly tvrdé zásahy policie. Záběry, které bylo možné spatřit na některých sociálních sítích, Rusové v televizi neviděli.

Пожалуйста, посмотрите это видео. На нем ОМОН провоцирует детей на драку сегодня на Пушкинской. Это день позора Российской полиции. Беспорядки устроили представители власти. pic.twitter.com/xpVufj67VS — Дмитрий Петрович Алешковский (@aleshru) January 23, 2021

Nepřítel a problém číslo jedna

"Navalnyj má jak tvrdé jádro příznivců, mezi nimiž je nesmírně populární, tak velké množství odpůrců. Ti ho považují za dobrodruha, nepřítele Ruska působícího v západním žoldu, anebo za takzvaný kremelský projekt, obratného provokatéra ve službách Putinova režimu. Žijeme v době fake news a konspiračních teorií, a tak se tato přesvědčení vyvracejí velice nesnadno," vysvětluje novinář.

"Osobně znám lidi, kteří považují jak pokus o zabití Navalného novičokem, tak jeho nedávné zatčení po návratu do Ruska za jedno velké politické divadlo," dodává.

Reportéři americké agentury Bloomberg s odvoláním na své zdroje uvedli, že Putin a lidé v jeho okolí byli zaskočeni, když se Navalnyj vrátil do Ruska z Německa, kde se zotavoval z otravy jedem novičok. Očekávali, že se nevrátí kvůli obavám ze zatčení a věznění. Kritik Putina ale dospěl k názoru, že efektivně bojovat proti režimu může jen doma, nikoliv za hranicemi Ruska.

"Navalnyj má jednoznačný plán stát se Putinovým nepřítelem a problémem číslo jedna. Domnívá se, že jeho odvaha může podnítit politický aktivismus proti režimu. Pokud by zůstal v exilu, bylo by to Putinovo vítězství," cituje agentura ruského politologa Fjodora Krašeninnikova.

Mládež jako každá jiná

Podle Jaroslava Šimova nastávají v Rusku podobné změny, jaké se projevily loni v Bělorusku. Starší generace má strach ze změn, ale ta mladší, která zná ze svého života jen jednoho vůdce, uvažuje jinak.

"Rusko má velké psychologické trauma ze svých zkušeností ve dvacátém století. Mám teď na mysli nejen revoluce, války a stalinské represe, ale třeba i nepříliš povedené ekonomické reformy za Borise Jelcina v devadesátých letech, které jsou dodnes velkým množstvím Rusů vnímány jako období velké bídy a chaosu," tvrdí novinář.

"Putin je v tomto kontextu stále považován za lídra, který dokázal situaci stabilizovat a zvednout Rusko z kolen. Nicméně situace se mění, vyrostla celá generace, která si nepamatuje jiného lídra než Putina, a zdaleka ne každému z této generace se to líbí," dodává.

Mladí Rusové, obzvlášť ve velkých městech, se podle něj moc neliší od současné mladé generace ve střední a západní Evropě. "Ani tak svými politickými názory, ale spíš způsobem života. Tím, co poslouchají, čtou, na co se dívají, co nosí a podobně. Stárnoucí Putin a jeho příliš konzervativní režim už nemají, co těmto lidem nabídnout. Zároveň se postupně zhoršuje ekonomická situace, což přivádí do řad potenciálních Putinových odpůrců jistou část střední a starší generace. Rusko je v pohybu, i když tento pohyb možná zatím není příliš vidět," říká Šimov.

Podobně vyznívá reportáž z Puškinova náměstí v Moskvě ve švýcarském deníku Neue Zürcher Zeitung. "Na demonstraci byli hlavně lidé ve věku osmnácti až pětatřiceti let. Informace nečerpají z televize, ale z internetu," napsal zpravodaj Markus Ackeret.

Video ze zatčení Alexeje Navalného: