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Zahraničí

Mladá Češka zahynula v rakouských Alpách, šla na túru s otcem

ČTK
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Dvaadvacetiletá Češka v pátek zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory Grosser Bösenstein v Rakousku. Na túře byla se svým otcem, píše deník Kleine Zeitung. Zřítila se ze zhruba 150metrové výšky.

Pohled na rakouské Alpy z vrcholu Krippenstein.
Její tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Dcera s otcem byli na stezce mezi horami Grosser Bösenstein a Sonntagskarspitz ve východním Štýrsku. Kolem 11:00 se vlastní vinou zřítila a utrpěla smrtelná zranění.

Tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. Jejího otce se ujal tým pro zvládání krizových situací, uvedla policie v pátek večer.

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