Pohrdáme jím, je směšný. Trumpův kritik ze senátu končí a chystá třeskuté memoáry

Ojedinělý a prominentní kritik bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa z řad jeho republikánů končí v politice. Někdejší uchazeč o Bílý dům Mitt Romney oznámil, že nebude obhajovat senátorský post za stát Utah. Ve svých 76 letech chce přenechat místo mladším politikům a vyzval prezidenta Joe Bidena i Trumpa, aby udělali totéž. Chystá také očekávanou knihu, v níž popíše poměry ve straně.

Romney uvedl, že jeho rozhodnutí znovu nekandidovat bylo do značné míry ovlivněno jeho přesvědčením, že ve druhém funkčním období senátora by byl jako osmdesátiletý muž pravděpodobně méně produktivní.

Kromě jeho vlastního věku za to ale podle něj může i rozvrat, který vidí mezi republikány v Kongresu, stejně jako jeho nedůvěra v prezidenta Bidena a jeho předchůdce Donalda Trumpa. Spojené státy příští rok čekají prezidentské volby a právě tito dva politici - oba starší, než je sám Romney - se pravděpodobně o Bílý dům mezi sebou utkají.

Senátor za Utah dlouho rozmýšlený odchod z vrcholné politiky oznámil jen několik týdnů před vydáním svého knižního životopisu s názvem Romney: A Reckoning (v překladu Romney: Zúčtování). Odhaluje v něm mimo jiné i to, že mnoho jeho republikánských kolegů se Trumpovi v soukromí vysmívá a pohrdá jím.

První úryvek očekávané knihy zveřejnil magazín Atlantic. Romney v něm vzpomíná, jak ho lídr republikánů v Senátu Mitch McConnell označil za "šťastlivce", protože může říkat nahlas věci, které si všichni ostatní myslí.

"Jste v pozici, kdy o něm (o Trumpovi) můžete říkat věci, se kterými všichni souhlasíme, ale nemůžeme je říkat," sdělil údajně McConnell Romneymu. Ten doplnil, že mu více než desítka republikánských senátorů řekla na adresu Trumpa podobné věci. McConnell nyní prohlásil, že si takový rozhovor nepamatuje.

Vysmáli jsme se mu

V připravované knize, kterou napsal novinář McKay Coppins, Romney vzpomíná i na Trumpovu návštěvu v roce 2019, při níž v senátu poobědval se svými spolustraníky. Republikánští senátoři byli během jeho řeči pozorní a povzbudiví. Když ale Trump odešel, rozesmáli se.

Romney zároveň v knize přiznává, že velká část republikánů nevěří v americkou ústavu, což si sám uvědomil teprve nedávno. Vyjadřuje také obavy o osud Spojených států s tím, že by se země mohla od demokracie posunout k autoritářskému režimu.

"Podle toho, co mohu říci, je pro Sněmovnu velmi obtížné fungovat," komentoval Romney poměry v Kongresu pro deník Washington Post. "Za druhé, a to je možná ještě důležitější, naším příštím prezidentem bude pravděpodobně buď Trump, nebo Biden," zkritizoval. Donald Trump musí před kláním o Bílý dům získat nominaci své vlastní strany, zatím je ale jasným favoritem předvolebních průzkumů.

Romneyho rozhodnutí neusilovat příští rok o znovuzvolení do senátu bude pravděpodobně znamenat konec jeho politické kariéry, která se podle amerických médií, zejména v Trumpově éře, vyznačovala nezávislostí a ochotou postavit se bývalému prezidentovi i stranické základně, která se dramaticky posunula jeho směrem.

Hlavní Trumpův kritik

Romney, který neúspěšně kandidoval proti prezidentu Baracku Obamovi v roce 2012, byl jedním z mála Trumpových kritiků uvnitř strany. Jako jediný republikán v roce 2020 hlasoval pro exprezidentovo odvolání z funkce, tehdy kvůli Trumpově snaze přesvědčit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby před prezidentskou kampaní v roce 2020 našel kompromitující informace o Bidenovi. Byl také jedním ze sedmi republikánských senátorů, kteří hlasovali pro Trumpovo odsouzení několik týdnů po útoku na Kapitol.

"Není pochyb o tom, že Republikánská strana je dnes ve stínu Donalda Trumpa," řekl Romney a poznamenal, že část jeho strany se nezabývá skutečnou politikou a soustředí se na "zášť, vyřizování účtů a návrat k volbám v roce 2020," cituje list The New York Times.

I proto nyní vyzývá republikánské podporovatele a voliče, aby se sjednotili za jedním kandidátem, který půjde do boje o stranickou nominaci proti Donaldu Trumpovi. "Dárci, kteří podporují někoho s malou šancí na vítězství, by se měli zavázat, že se kandidáta vzdají a do 26. února podpoří toho, kdo má největší šanci pana Trumpa porazit," napsal v nedávném komentáři pro deník Wall Street Journal.

Šanci by podle něj měli dostat hlavně mladší politici, kteří budou řešit klimatické otázky, hrozby v zahraniční politice i umělou inteligenci. "Měli bychom uvolnit místo lidem z mladší generace. Protože musí rozhodnout o světě, ve kterém budou žít. Posledních pár desetiletí o tom rozhodovali lidé v mém věku a vedlo se nám docela dobře, teď je řada na nich," dodal.

Mitt Romney zasedá v senátu od roku 2019, dříve působil jako guvernér státu Massachusetts a vedl také organizační výbor zimních olympijských her v Salt Lake City. Pochází z politické rodiny, jeho otec, významný americký byznysmen, býval guvernérem Michiganu.

