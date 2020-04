Mít zvíře z ulice je cool. Indové si adoptují toulavé psy, někteří slouží i u policie

S indickými ulice jsou dlouhodobě spojené miliony toulavých psů. Po desetiletích často násilných opatření ke snížení jejich počtu by mohla přijít změna. Psi nachází nový domov v indických rodinách, které je přestávají vnímat jako hrozbu.

Mezi kancelářskými budovami v centru jednoho z největších indických měst Bangalúru leží rozlehlý park s názvem Cubbon. Každou neděli ráno se mění na psí hřiště. Scházejí se v něm majitelé psů z okolí a nechají své mazlíčky volně pobíhat a hrát si s jinými psy.

Mezi nimi pobíhá i přibližně 90 pouličních psů, o které se stará místní dobrovolnický spolek. Zvířata se shlukují u aglomerací, kde je větší šance, že najdou mezi odpadky potravu, případně, že je někdo nakrmí. Podle magazínu National Geographic je téměř nemožné nějakého psa na ulici nepotkat.

Přestože jsou na ně místní zvyklí, běžně mezi nimi dochází ke konfliktům. Lidé si na psy stěžují kvůli hluku, nepořádku nebo pokousání, které v horším případě vyústí ve vzteklinu, na kterou každoročně v zemi zemře až dvacet tisíc lidí. To je podle New York Times třetina všech případů na světě. Oběťmi jsou často i psi, kteří jsou po sražení auty zanecháni na krajnicích, úmyslně otráveni nebo dokonce ubiti k smrti. Běžnou praxí 70. a 80. let bylo pochytané psy zabít elektrickým proudem.

V posledních letech ale organizace na ochranu zvířat pozorují změnu. "Mladší generace je laskavá generace… Znají, čtou, vyhledávají na Googlu, všechno. Nechtějí být vnímáni jako někdo, kdo nesnáší zvířata," vysvětluje National Geographic Sudha Narayananová, která v posledních sedmi letech pomohla najít domov třem tisícům psů.

Podle Narayananové za to může lepší informovanost obyvatelstva, kampaně neziskových organizací a také cestování. Tento trend potvrzují i data statistického portálu Statista, která ukazují, že v roce 2018 vlastnilo psa 19 a půl milionu Indů, v roce 2023 by toto číslo mohlo poskočit na 31 milionů.

Toulaví psi u policie

Svou strategii, jak zvednout zájem o adopci psů, má dobrovolnický spolek Knight of Cubbon Park, který se stará o zvířata ve zmíněném parku. "Neříkáme jenom ‘prosím, adoptuj si pouličního psa‘. Říkáme ‘tohle je ta nejvíc sexy věc, co můžeš udělat. Mít pouličního psa je cool‘," vysvětluje Priya Chetty-Rajagopalová.

Spolek zároveň v cubbonském parku pořádá osvětu a zve na místo veterináře a odborníky, kteří pomáhají odstranit předsudky ohledně vlastnictví psů.

Příkladem jde i policie v Bengalúru se svými jednotkami posílenými o psy, které běžně tvoří němečtí ovčáci. Ty by mohly do budoucna nahradit pouliční psi indických ras. Experimentální program, který začala místní policie v prosinci loňského roku, má za cíl vycvičit štěňata psů, kteří se potulují v okolí a které by v opačném případě čekal nejistý život na ulici.

Bengaluru police to recruit and train stray dogs to assist the force https://t.co/LJIJ3jJi3M — Republic (@republic) January 25, 2020

Takhle se už na stanici dostala dvě štěňata, tříměsíční Rocky a Julie. Nyní trénují základní povely a patří mezi jednadvacet budoucích policejních psů, kteří jsou cvičeni na šestnácti policejních stanicích. "Už jsou jako členové rodiny, takže jsme je jen formálně představili," říká zástupkyně policejního komisaře Rohini Katoch Sepatová, která za programem stojí.

S osvětou pomáhají i herečky

Současné omezení pohybu, které má v Indii zamezit šíření nového koronaviru, ale psy dostalo do problémů. Vláda na jihu Bangalúru proto spustila kampaň na krmení pouličních psů i v této době. Její tváří se stala indická herečka Samyukta Hornadová. "Lidé nerozumí dalším problémům, které vyplynou z toho, že toulaví psi nebudou krmeni. Vyhladoví. To může vést k různým infekcím nebo něčemu, jako je morová situace," popisuje deníku New Indian Express indická herečka.

"Nezapomínejme na naše čtyřnohé přátele v okolí. S tím, jak stoupají teploty a v současné situaci mají jen málo jídla a vody. Až budete odcházet z obchodů, prosím, nechte něco pro ty, co nemají hlas," dodala podle stejného zdroje její kolegyně Aindrita Rayová, která přednedávnem uveřejnila video záchrany zraněného štěněte z ulice, které posléze adoptovala.

National Geographic uvádí, že zájem o domácí zvířata roste i v jiných částech Indie, snahy jsou viditelnější právě v Bengalúru, kde jsou i aktivisté hlasitější a zakládají petice na ochranu práv zvířat. V Bombaji nebo Novém Dillí se začínají objevovat psí kavárny nebo organizace specializující se na zdraví a prodej produktů pro zvířata.

