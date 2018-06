Místo oběšení pětiletý žalář. Soud zmírnil trest Súdance za vraždu manžela, který ji znásilnil

Proti původnímu rozsudku se rozpoutala mezinárodní kampaň #JusticeforNoura a mnoho lidí požadovalo propuštění ženy. Připojily se i celebrity nebo agentury OSN.

Chartúm - Odvolací soud v Súdánu zrušil trest smrti pro devatenáctiletou ženu, kterou soud nižší instance potrestal smrtí za vraždu manžela, jenž ji znásilnil. Oznámili to právníci odsouzené Núry Husajnové. Odvolací soud trest smrti zmírnil na pětiletý žalář.

Proti rozsudku se rozpoutala mezinárodní kampaň #JusticeforNoura a mnoho lidí požadovalo propuštění ženy. Připojily se i celebrity nebo agentury OSN.

V květnu soudci rozhodli, že Husajnová má být popravena oběšením. Svého muže zabila loni v květnu a od té doby je ve vězení. Provdat se byla přinucena ve věku 15 let. Vypověděla, že manžel přivedl několik svých bratranců, kteří ji drželi, když ji muž znásilnil. Když se o totéž pokusil další den, vrhla se na něj s nožem a ubodala ho k smrti.

Súdán se v roce 2015 připojil ke kampani Africké unie, jejímž cílem bylo skoncovat s dětskými sňatky. Národní rada pro péči o děti pak zformulovala strategii pro ukončení této praxe, avšak narazila na odpor konzervativních náboženských skupin. Podle statistik se v Súdánu provdá do svých 18 let 34 procent dívek, avšak v rámci oblastí čísla kolísají. Ve Východním Dárfúru je to například 57 procent.