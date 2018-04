Místo učení na maturitu donutila odstoupit Fica. Platí vás Soros, pomlouvají organizátorku protestů

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Studentka gymnázia Karolína Farská spoluorganizuje masové demonstrace po celém Slovensku.

Bratislava - Devatenáctiletá Karolína Farská projížděla na konci února ve školní lavici sociální sítě. Když na nich objevila zprávu o vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, zprvu tomu vůbec nevěřila.

"Viděla jsem jen titulek a ani jsem ten článek neotevřela, protože mě ani nenapadlo, že to může být pravda. Myslela jsem, že to je jen nějaká fakenews," říká s odstupem času. A "fakenews" to skutečně nebyla. Tragické události z ní pak udělaly pravděpodobně nejznámější slovenskou maturantku.

Farská se v následujících dnech stala jednou z nejvýraznějších tváří nově vzniklé iniciativy Za slušné Slovensko, která má na svědomí již několik demonstrací po celé zemi, do nichž se zapojují desetitisíce Slováků. Mluví se o vůbec největších protestech od revolučního roku 1989. Právě i na základě občanského vzdoru rezignoval dlouholetý premiér Robert Fico.

Pietní pochod

Ve čtvrtek politickou krizi jen formálně ukončilo jmenování nové ministryně vnitra Denisy Sakové. Protesty však nekončí. Ke jménu nové šéfky vlivného resortu měl výhrady prezident Andrej Kiska. V 17 hodin v Bratislavě začaly další demonstrace požadující předčasné volby.

Kolotoč protestů začal před několika týdny pietním pochodem, který uctil památku Jána Kuciaka a jeho snoubenky - bez jakýchkoliv politických požadavků. "My jsme doufali, že ani žádné požadavky klást nemusíme. Předpokládali jsme, že vyvození nějaké politické odpovědnosti musí nastat automaticky," říká Farská.

To se však nestalo. Tehdejší premiér Fico pouze v přímém přenosu nabídl za poskytnutí stopy vedoucí k pachateli milion eur, které na úřadě vlády vyskládal v hotovosti na stůl. To však protestujícím nestačilo a v následujících dnech jich desetitisíce vyrazily do ulic.

A zdaleka to není záležitost jen slovenské metropole. Protestů se účastní tisíce lidí i v dalších městech po celé zemi. Koneckonců Farská na schůzku v Bratislavě dochází s odznáčkem "Za slušné Slovensko" připnutým na kabátu, který je ozdoben kromě národní trikolory nápisem Zabudišová. "To je vesnice, o které jsem doteď v životě neslyšela," přiznává s úsměvem.

Prý mě platí Soros

Uspořádat demonstraci pro tak velké množství lidí není snadné. Osmnáctiletá maturantka je však již zkušenou pořadatelkou. Před rokem nebyla spokojená s množstvím politických kauz, které vyplouvaly na povrch, a nelíbilo se jí, jak arogantně se politici chovají. Když si takto stěžovala po telefonu svému kamarádovi, vznikl nápad na pochod. "Říkali jsme si, že když zavoláme hodně kamarádům, tak tam možná přijde dvacet lidí. A potom půjdeme na pivo," říká. Ukázalo se však, že to byl velmi špatný odhad. Na akci dorazilo okolo desíti tisíc lidí.

Nyní se jí rok staré zkušenosti s pořádáním demonstrací hodí. Ona a tým dalších lidí dokáže profesionálně zorganizovaný protest připravit během několika dní. Pravidelné protesty navíc ukazují, jak občanská společnost může ovlivnit politiku.

Naposledy jen pár dní po svém jmenování rezignoval slovenský ministr Tomáš Drucker, který nechtěl vyhovět požadavkům demonstrantů na to, aby odvolal policejního prezidenta Tibora Gašpara, po čemž dlouhodobě volal i prezident Andrej Kiska. Samotný šéf policie nakonec po tlaku odstoupil jen pár dní po něm.

Takto velká akce pochopitelně nevyvolává jen pozitivní reakce. Farská se stává terčem reakcí od lidí, kteří s její činností nesouhlasí. "Začaly o mně vznikat i různé konspirační teorie, kdo mě platí. Bylo to strašně nečekané. Chtěla jsem nějak pomoci své zemi a někteří lidé to chtěli démonizovat," popisuje s tím, že ji lidé často spojují například s filantropem Georgem Sorosem.

I když by se iniciativě podařilo prosadit své, což je nyní například odstoupení zvláštního prokurátora Dušana Kováčika nebo nezávislá policejní inspekce, rozhodně nechce se svou aktivitou skončit. Do budoucna by chtěla vytvořit na Slovensku silnou občanskou společnost.

