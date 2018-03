Fico: Kiska destabilizuje Slovensko, jednal se Sorosem. Odvádíte pozornost, odpovídá prezident

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Vražda mladého investigativního novináře Jána Kuciaka vyvolala na Slovensku politickou krizi.

Bratislava - Slovenský premiér Robert Fico opět ostře zaútočil na prezidenta Andreje Kisku. Na pondělní tiskové konferenci uvedl, že prezident neví, co se píše v ústavě.

Naznačil také možnou souvislost mezi současným děním na Slovensku a zářijovou schůzkou Kisky s miliardářem Georgem Sorosem v USA. "Proč na tuto schůzku nevzal žádného oficiálního představitele slovenské diplomacie? O čem byla tato schůzka?" tázal se Fico.

"Včera se prezident postavil na stranu opozice. Tato země má vládu, která si svoje vnitřní problémy vyřeší, když to bude potřeba. V žádném případě na to nepotřebujeme pana prezidenta. Pan prezident netuší, co se píše v ústavě," dodal Fico.

Podle prezidentské kanceláře Fico konspiračními teoriemi odvádí pozornost od politické krize. "Odpoutávání pozornosti konspiračními teoriemi nezbavuje premiéra povinnosti řešit hlubokou politickou krizi, nebo uvolnit místo někomu, kdo to dokáže," reagoval Kiskův mluvčí Roman Krpelan. V souvislosti s předáním abdikačního listu ministrem kultury Markem Maďaričem prezidentův mluvčí dodal, že premiér ignoruje skutečnost, že se mu hroutí vláda.

Spor mezi premiérem a prezidentem se vyostřil už v neděli, kdy Kiska navrhl, že Slovensko potřebuje odměnit vládu, anebo se vypíší předčasné volby. Původně měl přitom víkend proběhnout ve znamení uctění památky zastřeleného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. "Přestáváme se bavit o tom, kdo spáchal tento brutální čin, a do popředí se dostávají témata, která jsou irelevantní," prohlásil v pondělí Fico.

Chce se nechat zavřít do blázince

Na premiérovu výbušnou řeč ihned zareagovala slovenská média i opozice. Fico se poukazem na údajnou roli finančníka Sorose dál přibližuje k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který také na amerického filantropa často útočí, uvedl například politolog Pavel Boboš.

"Zároveň se rétorikou přiblížil k mnohým dezinformačním webům, proti kterým paradoxně bojují státní i evropské orgány," řekl Boboš deníku Sme.

Podobně ale mluví i koaliční poslanci. "Je to absolutní nesmysl, jsem šokovaný," komentoval Ficova slova o Sorosovi František Šebej, poslanec vládní strany Most-Híd.

"V demokratické zemi to považuji za absolutně nepřípustný a neakceptovatelný projev premiéra. Pro mě osobně je to absolutně nepřijatelné," citoval list Denník N ministryni spravedlnosti a místopředsedkyně strany Most-Híd Lucii Žitňanskou.

Zástupci opozice konstatovali, že Ficovo vyjádření hraničí se ztrátou zdravého rozumu a že Fico projevil nejnižší pudy, aby se udržel u moci. Místopředseda opoziční strany Svoboda a solidarita Lubomír Galko napsal, že Fico se chce "vyhnout base tím, že se nechá zavřít do blázince".

Politický boj začal už o víkendu

Veřejnoprávní RTVS měla v neděli večer odvysílat záznamy nejvyšších slovenských představitelů. Tak aby na sebe jednotliví politici nemohli reagovat a vyvarovali se útoků a nevybíravých prohlášení. Přesně k tomu ale nakonec došlo.

Kiska a Fico se sešli už v neděli po obědě. Ve čtyři odpoledne prezident navzdory plánům vystoupil před kamery a svůj večerní projev zrušil. Reagoval tak na schůzku s Ficem, na které se podle něj projevil totální rozkol v řešení situace.

Kiska promluvil o politické krizi, kterou je podle něj nutné řešit rekonstrukcí vlády nebo předčasnými volbami, čímž vyvolal smršť kritiky ze strany vládní koalice. "Pan prezident se postavil do role Mojžíše, který vyvede národ z Egypta, ale myslím si, že je ten poslední, který by se mohl do této role pasovat," prohlásil například místopředseda Slovenské národní strany (SNS) Anton Hrnko.

Co řekl Kiska, Fico a Danko Kompletní přepisy tří klíčových projevů nejvyšších ústavních činitelů k politické krizi na Slovensku

Nejostřeji se ale do prezidenta pustil právě premiér Fico. Podle něj by předčasné volby znamenaly popření demokratických voleb z roku 2016. Fico se svou stranou Směr přitom stojí v čele slovenské vlády už od roku 2012.

Nápad na předčasné volby by ale uvítala celá demokratická opozice, píše deník Sme. A organizátoři vzpomínkových shromáždění na památku Jána Kuciaka svolali na nadcházející pátek do Bratislavy demonstraci za vznik nové slovenské vlády.

Zbavit se ministra Kaliňáka

Celou situaci zhoršuje pozice Ficova zástupce ve vládní straně Směr, ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Ten odmítl vyslyšet výzvy opozice a jedné z koaličních stran Most-Híd k odstoupení. Po vraždě novináře Kuciaka přitom už rezignoval ministr kultury ze stejné strany Směr Marek Maďarič.

"Politické souvislosti budeme řešit v krátkém čase. Jsme na rozhovory s koaličními partnery připravení," uvedl v pondělí Fico.

Podle informací deníku Sme ale i samotná vládní partaj Směr připouští odvolání Kaliňáka. Stát by se tak mohlo už v první polovině týdne.

Robert Kaliňák se v souvislosti s Jánem Kuciakem objevil už v kauze podnikatele Mariána Kočnera, který mladému novináři vyhrožoval. Kaliňák se loni na podzim Kočnera zastal.

Podle Denníku N slovenská prokuratura nyní přikázala případ znovu otevřít a výhrůžky vyšetřit. Podle generálního prokurátora Jaromíra Čižnára nicméně Kočnerovy výhrůžky s motivem vraždy nesouvisejí.

Různé linky vyšetřování

Kuciaka s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou zavraždil předminulý týden neznámý střelec v jejich domě nedaleko Trnavy. Policie v souvislosti s vraždou vyšetřovala italské podnikatele, které novinář spojoval s lidmi blízkými premiérovi Robertu Ficovi a zároveň kalábrijskou mafií 'Ndrangheta.

Sedm zadržených Italů ale policie v sobotu propustila. Policejní prezident Tibor Gašpar minulý týden také prozradil, že policie prošetřuje stopu vedoucí k Nejvyššímu soudu.

Generální prokuratura nyní podle Čižnára řeší, zda zřídit mezinárodní vyšetřovací tým, v němž by byla minimálně slovenská a italská strana.

