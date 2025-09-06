Zahraničí

Místo obrany ministerstvo války. Lépe odráží americkou sílu a vítězství, míní Trump

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Prezident Spojených států Donald Trump dnes podepsal nařízení, kterým ministerstvu obrany udělil druhotný název ministerstvo války. Po podpisu v Oválné pracovně Bílého domu, který živě přenášely zpravodajské televize, Trump prohlásil, že změna symbolizuje americké vítězství a americkou sílu.
Americký prezident Donald Trump a ministr obrany - nyní války - Pete Hegseth.
Americký prezident Donald Trump a ministr obrany - nyní války - Pete Hegseth. | Foto: Reuters

Americké ministerstvo války založil v roce 1789 prezident George Washington. V roce 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.

"Je to poselství o americké síle," odpověděl Trump na otázku novinářů, co změna názvu představuje.

Trump už na konci srpna vysvětlil, že návrat k původnímu názvu bude odkazovat na americkou historii vítězství, kterou označil za neuvěřitelnou. Trump tehdy také prohlásil, že změna se všem velmi líbí.

Brutálně zanedbané. Potřebujeme zásoby všeho, tvrdí po konci na obraně klíčový muž

Spotlight - Jan Jireš
39:46

Server The Hill připomenul, že Trump již dříve o americkém ministrovi obrany Peteu Hegsethovi hovořil jako o ministru války. Hegseth nyní označení funkce ministr války může používat s titulem ministr obrany. Změnu Hegseth podpořil a na zasedání vlády na konci srpna Trumpovi řekl, že změna názvu bude návratem k válečnickému étosu boje za vítězství.

Trumpovi příznivci v Kongresu již navrhli právní předpis, který změnu názvu ministerstva obrany na ministerstvo války zakotví do zákona. Pravomoc zřizovat, rušit a přejmenovávat federální ministerstva je totiž v pravomoci Kongresu USA.

 
Soul hodlá důrazně řešit zadržení stovek Jihokorejců při imigrační razii v USA

Izrael vyzval Palestince k evakuaci do nové humanitární zóny na jihu Pásma Gazy

Víme o nepříteli, ale není čím ho zasáhnout. Chybí munice do HIMARSů, říká důstojník

1:53

U Sydney napadl žralok surfaře, muž následně na břehu zraněním podlehl

