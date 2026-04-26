„Místo kulek použiju broky.“ Než začal střílet na Trumpa, učitel se ozval z hotelu

V sobotu večer, jen pár minut před zahájením galavečeře ve washingtonském hotelu Hilton, kam Donald Trump pozval korespondenty Bílého domu, několika lidem dorazil znepokojivý e-mail. Šlo o manifest, v němž jim jejich příbuzný Cole Allen vysvětluje, proč na akci s více než 2600 hosty na amerického prezidenta zaútočí. V dopise popisuje i to, jak jednoduše pronesl na slavnostní akci zbraně.
Informaci o tom, že manifest o délce 1052 slov pozdější útočník rozeslal, přinesli v neděli reportéři amerického deníku New York Post. V dopise učitel Cole Allen zmiňuje hned několik důvodů, které ho údajně přiměly k tomu, aby na akci v čele s Donaldem a Melanií Trumpovými a zástupci americké vlády donesl střelné zbraně a pokusil se o atentát.
„Neočekávám odpuštění, ale kdybych viděl jiný způsob, jak se dostat tak blízko, využil bych ho. Ještě jednou se upřímně omlouvám,“ stojí na začátku údajného Allenova manifestu. Pardon vyjadřuje třeba i svým rodičům, kterým měl údajně říct, že míří na pohovor.
Psaní podle všeho vzniklo až v hotelu Hilton, kam pronesl několik zbraní. Na konci dokumentu je totiž dlouhá pasáž o tom, kde autor píše, jak jednoduše smrticí nástroje pronesl až do budovy, kde galavečer v sobotu probíhal: „Když jsem vešel do hotelu, ihned jsem si všiml té arogance. Vcházím dovnitř s několika zbraněmi a nikdo tam neuvažuje o možnosti, že bych mohl představovat hrozbu,“ cituje z textu americký deník.
„Už nejsem ochoten strpět, aby mi pedofil, násilník a zrádce špinil ruce svými zločiny,“ obhajuje Allen v dopisu, proč chce útočit – s největší pravděpodobností – na prezidenta Donalda Trumpa. V materiálu dále stojí, že hotelová ostraha, policie ani hosté galavečeře, tedy novináři a korespondenti Bílého domu, nejsou jeho cílem. Stejně jako Kash Patel, současný šéf FBI dosazený Trumpovou administrativou.
Vedle Trumpa měl však atentátník mířit i na členy jeho vlády. „Jsou terčem pouze v nezbytných případech,“ píše se v manifestu o údajné situaci, kdy by musel útočník střílet na příslušníky tajných služeb. O nich ještě tvrdí, že pokud by je měl zneškodnit, tak neletálním (nesmrtícím) způsobem.
„Abych minimalizoval ztráty, budu také používat broky místo kulek (mají menší průchodnost přes zdi),“ stojí dále v rozlučkovém dopise, který New York Post přisuzuje Cole Allenovi. Podepsán je jako Cole „coldForce“ „Friendly Federal Assassin“ (česky „Přátelský Federální Zabiják) Allen.
