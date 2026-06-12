Místo dýchánku pěsti v kleci. Trump chystá oslavu osmdesátin, jakou svět nezažil

Americký prezident Donald Trump oslaví v neděli své osmdesáté narozeniny. Oslava to bude nezvykle okázalá a též typicky „trumpovská“. Přímo před Bílým domem se totiž v kleci za desítky milionů dolarů utkají zápasníci v boji bez rukavic. Akci, která je podle světových médií symbolická pro styl Trumpovy administrativy, označil americký ministr zahraničí Marco Rubio za „dar americkému lidu“.
Přímo u Bílého domu byla na Jižním trávníku postavena obří konstrukce nazvaná The Claw (Dráp). V jejím centru stojí osmiúhelníková zápasnická klec – oktagon –, ve které v neděli poteče pot a krev novodobých gladiátorů. Aréna váží kolem 600 tun, je 47 metrů široká a 28 metrů vysoká. Je tak vyšší než samotný Bílý dům a zabírá téměř celý Jižní trávník. Podle médií stála více než 60 milionů dolarů (asi 1,2 miliardy korun).
Trump tvrdí, že turnaj čtrnácti zápasníků organizace Ultimate Fighting Championship (UFC) je skvělým způsobem, jak zahájit oslavy 250. výročí podpisu Deklarace nezávislosti a zároveň oslavit vlastní narozeniny. Zdůraznil také, že veškeré náklady nese organizace UFC. Podle dokumentů, které prostudovala agentura AP, ale federální úřady vyčlenily na akci významné personální i materiální kapacity.
Potenciálně smrtící show
Americký prezident, který je zároveň dlouholetým fanouškem UFC, své nadšení neskrývá. O zápasnících ve čtvrtek listu New York Post řekl, že to „jsou ti nejdrsnější lidé, jaké kdy potkáte“. „Pokud UFC moc nesledujete, nebudete věřit vlastním očím,“ dodal.
Přímo v aréně bude zápasy sledovat kolem čtyř tisíc lidí a více než polovina vstupenek připadne příslušníkům americké armády, informují média. Dalších zhruba 125 tisíc diváků má akci sledovat na velkoplošných obrazovkách na prostranství nedaleko Bílého domu. Trump bude pravděpodobně sledovat zápasy z krytého prostoru, píší média.
Součástí předzápasové show má být i vystoupení kaskadéra Travise Pastrany, který plánuje na motokrosové motorce předvést potenciálně životu nebezpečné salto vzad přímo na trávníku Bílého domu.
Trumpova válečnická minulost
Donald Trump má s UFC dlouhodobě blízké vztahy. Zúčastnil se mnoha akcí této organizace a se šéfem UFC Danou Whitem ho pojí přátelství. I díky tomu si získal sympatie části mladých mužů, kteří sehráli významnou roli při Trumpově politickém vzestupu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio plánovanou akci rovněž pochválil, když ve čtvrtek podepsal s Whitem dohodu o spolupráci mezi UFC a ministerstvem zahraničí USA. Obě instituce mají společně propagovat bojové sporty, zdravý životní styl, týmovou spolupráci a vůdčí schopnosti mezi mladými lidmi po celém světě.
„Je to dar americkému lidu,“ prohlásil Rubio o chystaných oslavách. Dodal, že turnaj bude sledovat „pravděpodobně miliarda lidí po celém světě“.
„Jsme tak rozdělení,“ uvedl dále Rubio. „Existuje jen hrstka věcí, které dokážou přivést lidi na jedno místo ve stejný čas a spojit je společným zájmem. Potřebujeme takových věcí víc,“ vysvětlil.
Novodobí gladiátoři a kritika
Podle některých komentátorů je chystaná akce typická pro Trumpův styl vládnutí a veřejného vystupování.
„Donald Trump si během života vybudoval veřejnou osobnost založenou na tom, že sám je hlavní show,“ řekl agentuře AFP mediální výzkumník z Univerzity George Washingtona Peter Loge. „Je to hlasité, okázalé a naleštěné. Přesně o tom tahle akce je,“ dodal.
Podle Logea má akce „vyslat vzkaz, že Amerika představuje sílu, moc a kontrolu. Jsou tam ohňostroje – a dva chlapi, kteří se navzájem mlátí. Jsou to gladiátoři“.
Akce přitom nemusela vůbec proběhnout. Trumpova administrativa čelila žalobě, jejímž cílem bylo turnaj zastavit. Žalobci tvrdili, že jde o nevhodné využití veřejného prostoru ve prospěch prezidentových spojenců a soukromé akce. Federální soud však nevydal předběžné opatření, které by turnaj zastavilo, uvedla agentura Reuters.
Ohledně budoucnosti arény se objevily spekulace, že by mohla na trávníku Bílého domu zůstat natrvalo. Podle dřívějšího vyjádření amerického prezidenta by totiž mohla zůstat na místě, podobně jako si Francie po světové výstavě v roce 1889 ponechala Eiffelovu věž. To však Bílý dům následně vyvrátil. „The Claw bude okamžitě po skončení akce rozebrána,“ uvedl.
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