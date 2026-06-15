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Zahraničí

Místo dortu oktagon: Trump slavil 80 se zápasníky v kleci. I summit G7 proto odsunuli

Donald Trump oslavil 80. narozeniny netradičně. Na trávníku Bílého domu uspořádal první turnaj UFC v historii prezidentského sídla, který se stal součástí oslav 250. výročí vzniku Spojených států.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V zahradách Bílého domu se už konaly státní večeře, velikonoční hon na vajíčka i koncerty. Donald Trump ale posunul prezidentské tradice o pořádný kus dál. K osmdesátinám si nadělil turnaj MMA, bojovníky v kleci a atmosféru, která připomínala spíš Las Vegas než sídlo nejmocnějšího politika světa.

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Když se píšou dějiny amerických prezidentů, Donald Trump obvykle přidá vlastní kapitolu. Na trávníku Bílého domu nechal postavit oktagon a uspořádal vůbec první profesionální turnaj MMA v historii prezidentské rezidence.

U.S. President Donald Trump hosts UFC Freedom 250 at the White House in Washington
Ilia Topuria za asistence odchází po porážce s Justinem Gaethjem, která ho stála titul v lehké váze.Foto: REUTERS

Sedm zápasů organizace UFC se stalo součástí oslav 250. výročí vzniku Spojených států a také vrcholem Trumpova „léta sportu“. Načasování bylo téměř filmové. Akce se konala v den prezidentových 80. narozenin a jen několik hodin poté, co Washington a Teherán oznámily mírovou dohodu po čtyřech měsících konfliktu.

U.S. President Donald Trump hosts UFC Freedom 250 at the White House in Washington
Fanoušci reagují na vítězství Ciryla Ganeho nad Alexem Pereirou během UFC Freedom 250 ve fanouškovské zóně u Bílého domu ve Washingtonu.Foto: REUTERS

Zatímco v kleci létaly tvrdé údery, kolem ní svítily reklamy velkých firem i Trumpových spojenců. A vítězové? Místo obligátního kolečka slávy zamířili rovnou podat ruku prezidentovi.

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Šéf UFC Dana White se po skončení snažil všechny uklidnit. Podle něj nešlo o politiku, ale o oslavu Ameriky. Ne všichni však sdíleli stejné nadšení. Analytik Dan Rayburn suše poznamenal, že většina Američanů si čtvrt tisíciletí existence své země nepředstavuje právě sledováním zápasů v kleci.

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U.S. President Donald Trump hosts UFC Freedom 250 at the White House in Washington
Ciryl Gane pózuje na balkoně Bílého domu před zápasem s Alexem Pereirou o prozatímní titul těžké váhy na galavečeru UFC Freedom 250 ve Washingtonu. Foto: REUTERS

Trumpovi to ale zřejmě nevadilo. Prezident, který dlouhodobě miluje velké sportovní show, opět ukázal, že mezi státnickým ceremoniálem a zábavním průmyslem nevidí žádnou neprostupnou zeď.

A aby byl obrázek úplný, Francie kvůli celé události dokonce posunula začátek summitu G7.

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