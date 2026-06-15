Místo dortu oktagon: Trump slavil 80 se zápasníky v kleci. I summit G7 proto odsunuli

Donald Trump oslavil 80. narozeniny netradičně. Na trávníku Bílého domu uspořádal první turnaj UFC v historii prezidentského sídla, který se stal součástí oslav 250. výročí vzniku Spojených států.
V zahradách Bílého domu se už konaly státní večeře, velikonoční hon na vajíčka i koncerty. Donald Trump ale posunul prezidentské tradice o pořádný kus dál. K osmdesátinám si nadělil turnaj MMA, bojovníky v kleci a atmosféru, která připomínala spíš Las Vegas než sídlo nejmocnějšího politika světa.
Když se píšou dějiny amerických prezidentů, Donald Trump obvykle přidá vlastní kapitolu. Na trávníku Bílého domu nechal postavit oktagon a uspořádal vůbec první profesionální turnaj MMA v historii prezidentské rezidence.
Sedm zápasů organizace UFC se stalo součástí oslav 250. výročí vzniku Spojených států a také vrcholem Trumpova „léta sportu“. Načasování bylo téměř filmové. Akce se konala v den prezidentových 80. narozenin a jen několik hodin poté, co Washington a Teherán oznámily mírovou dohodu po čtyřech měsících konfliktu.
Zatímco v kleci létaly tvrdé údery, kolem ní svítily reklamy velkých firem i Trumpových spojenců. A vítězové? Místo obligátního kolečka slávy zamířili rovnou podat ruku prezidentovi.
Šéf UFC Dana White se po skončení snažil všechny uklidnit. Podle něj nešlo o politiku, ale o oslavu Ameriky. Ne všichni však sdíleli stejné nadšení. Analytik Dan Rayburn suše poznamenal, že většina Američanů si čtvrt tisíciletí existence své země nepředstavuje právě sledováním zápasů v kleci.
Trumpovi to ale zřejmě nevadilo. Prezident, který dlouhodobě miluje velké sportovní show, opět ukázal, že mezi státnickým ceremoniálem a zábavním průmyslem nevidí žádnou neprostupnou zeď.
A aby byl obrázek úplný, Francie kvůli celé události dokonce posunula začátek summitu G7.
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